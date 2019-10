CorSport | il ricorso della Juve serve a mettere pressione all’Inter juventinizzata

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Non è un caso che ilal Collegio di garanzia dello Sport arrivi proprio mentre fervono i preparativi per la partita contro l’Inter a San Siro, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Una vicenda che si trascina dal 2010, quando Andrea Agnelli ha preso possesso del club. Addirittura la prima causa fu presentata il 10 maggio, nove giorni prima che il giovane Agnelli diventasse presidente. Ilva letto su due piani, scrive Perrone, uno interno e uno esterno al club. Dal punto di vista interno, sere a dimostrare ai tifosi, non solo agli ultrà, scontentidenuncia contro i ricatti di partecurva bianconera, che i dirigentisono sempre presenti quando si tratta di combattere per difendere l’onorebandiera. Ma è il piano esterno ad essere più interessante. Inter-ntus che si giocherà il 6 ottobre non è una partita come le altre. ...

