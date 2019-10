Calciatore fa pipì sul campo L’arbitro lo vede e lo espelle

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una storia di un’espulsione che ha dell’incredibile. E’ accaduto durante l’incontro di prima categoria tra Limana e Plavis. Siamo nella provincia di Belluno. Durante la partita, l’arbitro, Francesco Tortomasi di Castelfranco Veneto, corre all’improvviso verso la panchina. Lì c’è un giocatore si sta scaldando per entrare. L’arbitro non ha esitazioni e gli mostra il cartellino rosso. Espulso. Gli spettatori non capiscono cosa sia accaduto. Il motivo lo si scopre alla fine dell’incontro. Il malcapitato, che indossava la maglia della Plavis, al momento del riscaldamento era stato colto da un improvviso bisogno corporale. Gli era venuta l’urgenza di urinare. E la aveva fatta lì, in un angolo del. Ha provato a trovare un posto lontano dalle tribune e da occhi indiscreti. Non, però, da quelli dell’arbitro. Lo ha visto in ...

