Brexit, premier Gb invia proposte a Ue

"Controlli minimi al confine irlandese" tra leche ilbritannico Johnson presenterà all'Unione europea riguardo la. "costruttive e di ampia portata" per un accordo senza la clausola "antidemocratica" del backstop a garanzia di un confine senza barriere fra Irlanda del Nord e Irlanda, spiega Johnson. Forse già domani ufficializzerà i dettagli. Johnson si dice fiducioso in un Ok da Bruxelles.I controlli doganali al confine irlandese saranno "minimi",senza "nuove infrastrutture", assicura.(Di martedì 1 ottobre 2019)