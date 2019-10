Ancona | centri massaggi a luci rosse | nove sequestri e sei persone indagate

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) La Squadra Mobile di, in collaborazione con i colleghi di altre città italiane, ha eseguito nella prima mattina di martedì 1 ottobre un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque, tutte accusate, a vario titolo, di sfruttamento e induzione alla prostituzione. In totale sono sei lefinite nel registro degli indagati. I soggetti, tutti di nazionalità italiana, avrebbero costretto diverse donne a lavorare in quelli che venivano definiti dei, ma in realtà erano dei veri e propri immobili a. Le vittime venivano adescate su internet con degli annunci di lavoro farsa, che promettevano alle ragazze un lavoro a tempo indeterminato. Queste poi venivano istruite sul come dovevano comportarsi all'interno degli immobili. Sono statigli immobili posti sotto sequestro, sia nello stesso capoluogo marchigiano ma anche a San Benedetto ...

