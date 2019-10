Aldo Grasso | Che ci fa Wanda Nara a Tiki Taka?

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Che ci fa? È la domanda che si ponesul Corriere della Sera Siamo ancora all’ideologia, davvero molto maschilista, dell’abbinamento «donne e motori», quando per reclamizzare una qualsiasi macchina bisognava sbattere in primo piano un seno prorompente., continuadovrebbe cambiare faccia e costruirsi dei personaggi più ironici e che si prendano meno sul serio, e non puntare susolo per gli ascolti, come dice Mediaset I suoi interventi sono semplicemente ridicoli, marginali, insignificanti. Pardo che ha competenza e ironia dovrebbe fare meno e puntare sulla qualità, non certo suche, dopo aver dimostrato di non saper gestire il marito, vibra, freme, colpisce e con la sua sfrenatezza tardo adolescenziale ci ripete: «Antonio Conte aveva ragione». L'articolo: Che ci fa? sembra essere ...

napolista : Aldo Grasso: Che ci fa #WandaNara a Tiki Taka? Sul Corriere della Sera «I suoi interventi sono semplicemente ridic… - filo_78 : Pure aldo grasso oramai è ridotto a vendere come 'valido' un programma imbarazzante dove il calcio è solo un pretes… - SBruganelli : RT @LorisCantarelli: #Joker è scritto (giusto) ovunque da più di un mese e perfino Aldo Grasso lo scrive sbagliato, per quanto ancora la su… -