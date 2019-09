Un sequel per The Last of Us Part II? Ecco la risposta di Naughty Dog

Le vendite di Judgment in occidente superano le aspettative di Sega : possibile sequel all'orizzonte : Lo spin-off di Yakuza, Judgment, ha registrato vendite solide dopo il suo lancio nel giugno del 2019. In effetti, ha superato le aspettative di Sega in occidente, tanto che potremmo persino ottenere un sequel in futuro.Il produttore del gioco, Daisuke Sato, ha dichiarato: "dal nostro punto di vista, le prestazioni di Judgment in occidente hanno superato le aspettative. Sono molto buone".C'è stato un tempo in cui questi giochi d'azione giapponesi ...

Hilary Duff sarà Lizzie McGuire per il sequel della serie firmato Disney Plus : Disney Plus ha presentato i suoi progetti, i film e le serie tv in arrivo e, con grande sorpresa dei nostalgici, ha confermato il ritorno di Lizzie McGuire. Attenzione però perché non stiamo parlando dei vecchi episodi della serie o del cartone animato omonimo, bensì di un progetto nuovo di zecca che riporterà indietro la sua protagonista ovvero Hilary Duff. L'attrice sarà di nuovo Lizzie McGuire per il sequel della storica serie anni '90, ...

Perché il revival BH90210 non è stato pensato come un sequel di Beverly Hills : parla Jason Priestley : Ha sorpreso molti e deluso qualcuno il revival alternativo di Beverly Hills 90210: la reunion del cast della serie cult degli anni Novanta per BH90210, attualmente in onda su Fox negli USA, si è rivelata qualcosa di inedito e sperimentale, con gli attori impegnati a recitare nei panni di loro stessi a metà tra realtà e finzione. Con una sceneggiatura basata su elementi di verità e trovate fittizie, BH90210 mette i suoi protagonisti di ...

Kelly McGillis : "Sono vecchia e grassa - per questo non mi hanno voluta nel sequel di Top Gun" : “Sono vecchia e grassa, per questo non mi hanno chiesto di recitare nel sequel di ‘Top Gun’”. A parlare è Kelly McGillis, l’attrice che il pubblico del cinema anni Ottanta ricorda come la bionda la bionda Charlotte (Charlie) Blackwood che faceva innamorare il tenente Pete Mitchell nel film che ha consacrato Tom Cruise tra le star di Hollywood.Era il 1986 e, all’epoca, la McGillis aveva 31 anni. Oggi - a ...

Personaggi e interpreti di The L Word : Generation Q - i volti nuovi del sequel da Jamie Clayton a Freddie Miyares : Mancano ancora alcuni mesi al debutto autunnale su Showtime, e The L Word: Generation Q continua a prendere forma e incastrare nuovi pezzi nel puzzle del suo cast. Dopo la conferma di tre pilastri della serie originale – Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey – e l'annuncio di un primo gruppo di interpreti ricorrenti – Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni e Rosanny Zayas –, la produzione ha reso noti i nomi di altri nuovi ...