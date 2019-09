Sanità | Sicilia prima in sud Italia a completare percorso Nue 2

Sanità : Sicilia prima in sud Italia a completare percorso Nue : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Dall'8 ottobre il Nue, Numero unico di emergenza europeo, sarà attivo in tutta la Sicilia. Ad annunciarlo è l'assessorato regionale alla Sanità sottolineando che l'isola è l'unica regione del Sud d'Italia dove il Numero 112 è operativo. La più vicina si trova a Roma e

Sanità : Aiop Sicilia - 'in ospedali privati garantita sicurezza pazienti' (2) : (AdnKronos) - Ferlazzo ricorda inoltre che "la componente di diritto privato del servizio sanitario regionale ha come corrispettivo, a fronte delle prestazioni rese, solo le tariffe predeterminate dalla Regione, che sono bloccate dal 2007, così come dal 2007 sono bloccati i tetti di spesa. Per cui s

Sanità : Aiop Sicilia - 'in ospedali privati garantita sicurezza pazienti' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Gli ospedali privati hanno personale in numero sufficiente a garantire un servizio di qualità e ad ottemperare a tutte le norme sulla sicurezza del paziente e per la riduzione del rischio clinico, come si evince, peraltro, dai costanti controlli cui le stesse sono sog

Sanità : in Sicilia solo 34% mamme allatta al seno in modo esclusivo : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – Aumentare la percentuale di mamme che allattano al seno e diffondere nuovamente la cultura di questa pratica naturale ancora trascurata e in molti casi sostituita da preparati altamente performanti che però non eguagliano l’effetto benefico del latte materno, in particolare nei primi mesi di vita. E’ l’obiettivo principale della prima Conferenza regionale sull’allattamento al ...

Sanità : in Sicilia solo 34% mamme allatta al seno in modo esclusivo (2) : (AdnKronos) – Particolarmente interessanti i dati elaborati attraverso ‘InPrimis’, un’indagine sulla salute dei primi 1000 giorni dei piccoli, presentata in occasione della conferenza. Un campione di 1055 donne residenti in Sicilia che hanno partorito tra aprile e luglio 2017 ha dimostrato una bassa prevalenza dell’allattamento esclusivo: la formula artificiale viene utilizzata durante la degenza in ospedale e ...

Sicilia : Cracolici (Pd) - ‘centrale appalti Sanità in altre Regioni - governo ritiri delibera’ : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – “La razionalizzazione del sistema degli appalti in ambito sanitario non passa certamente attraverso la stipula di convenzioni che di fatto delegano ad altre Regioni il compito di provvedere all’approvvigionamento delle aziende sanitarie Siciliane”. Lo afferma il deputato del Pd all’Ars Antonello Cracolici che, in un’interpellanza sottoscritta da tutti i parlamentari del ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario d’urgenza dalla Sicilia a Roma per una bimba di pochi giorni : Si è concluso nel pomeriggio il volo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di pochi giorni in imminente pericolo di vita. Il trasporto sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Messina per trasferire con urgenza la piccola paziente dall’ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) all’ospedale Bambino di Gesù di Roma. La bimba, che è stata trasportata con una speciale culla ...