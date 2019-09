Picchia moglie e figlia con bastoni e spada da samurai : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – Insulti e botte anche con una spada da samurai. L’ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche è stato scoperto a Messina dalla polizia che ha fatto scattare le manette ai polsi di un 25enne di nazionalità filippina. L’uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia con l’aggravante dei futili motivi. Gli investigatori della Squadra mobile nei giorni scorsi hanno dato esecuzione ...

Salerno - Picchia la moglie sul lungomare davanti al figlio in lacrime : Sul posto sono giunti i vigili urbani e i carabinieri, che hanno bloccato l'uomo per accertamenti. L’aggressore è stato identificato e sottoposto a fermo. Sembrava una serata tranquilla quella trascorsa da residenti e turisti sul lungomare Trieste a Salerno, un via vai di persone che trascorrevano la domenica sera passeggiando nell’isola pedonale e consumando un aperitivo nei locali cittadini. A rompere la routine di ogni fine settimana ci hanno ...

Sardegna : violenta la moglie e Picchia le figlie - 48enne in manette ad Oristano : Le accuse a suo carico sono pesantissime: violenza sessuale e privata. Maltrattamenti in famiglia e danneggiamenti. Un oristanese di 48 anni, volto molto conosciuto dalle Forze dell’ordine, è stato arrestato la scorsa mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Oristano. Il 48enne, le cui generalità non sono state diffuse per tutelare le vittime, era diventato un incubo per la sua famiglia. Composta dalla moglie e dalle tre figlie ...

Picchia ex moglie in strada : arrestato marito violento a Ostia : Roma – I Carabinieri di Ostia, ieri sera, sono intervenuti in soccorso di una donna vittima di una violenta aggressione. La vittima è stata raggiunta in strada e percossa più volte dall’ex marito. L’uomo, un pregiudicato residente ad Ostia e già denunciato a seguito di simili comportamenti, è stato prontamente bloccato dai militari che – dopo avere soccorso la malcapitata ed averla affidata alle cure dei sanitari presso l’ospedale G.B. ...

Milano - Picchiava la moglie da circa sei anni : arrestato un tassista 44enne : Una brutta storia di maltrattamenti in famiglia arriva da Corsico, piccolo centro del milanese, dove questa mattina, lunedì 23 settembre, un tassista di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri, in quanto accusato di aver picchiato la moglie. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il soggetto, sempre nella giornata odierna, avrebbe usato violenza su sua moglie e contro di lei avrebbe usato anche una scarpa con il tacco. L'oggetto ...

“Ora lo Picchia!”. Michele Placido e la giovane moglie : è successo in mare - sotto gli occhi di tutti : Che succede tra Michele Placido e la sua giovanissima compagna Federica Vincenti? Dire che si tratta di “maretta” vista la location, sembra azzeccato. Ma da quello che vediamo sembra trattarsi di una vera e propria tempesta, almeno a giudicare dalle espressioni e dai gesti della cantante e dell’attore, fotografati dal settimanale Diva e Donna. Durante un bagno nel mare di Sabaudia scoppia una lite furiosa tra moglie e marito, che si puntano il ...

Siena - romeno Picchia e umilia la moglie : Devi allacciarmi le scarpe : L'uomo di origine romena è stato invece denunciato per atti persecutori dopo la presentazione di una querela da parte della moglie Ancora violenza tra le mura di casa. Questa volta è successo a Siena, dove un uomo di origine romena ha minacciato e picchiato la moglie per mesi, impedendole di lavorare. La famiglia straniera viveva da tempo nel centro del monte Amiata. Oltre a maltrattare la donna, il marito - che lavora come operaio ...

Lecce - violenza in famiglia a Taurisano : uomo Picchia moglie e figli - arrestato : Un brutto episodio di violenza familiare si è verificato nella serata di ieri a Taurisano, nel Leccese, dove un uomo di 38 anni del posto, già noto alle Forze dell'Ordine, ha picchiato la moglie e uno dei suoi figli al culmine di una lite. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la furia del soggetto è stata davvero paurosa, in quanto, dopo che il figlio maggiore è intervenuto per difendere la madre, l'uomo ha spaccato anche un tavolo. A dare ...

Costringeva la moglie ad allacciargli le scarpe - la Picchiava e umiliava : indagini su un 48enne : Minacce, percosse e una serie di umiliazioni ai danni della moglie, tra cui quella di farsi allacciare e slacciare le scarpe in casa o impedire alle figlie femmine di avere qualunque rapporto con delle amiche. Queste le accuse per le quali i carabinieri di Siena hanno deferito all’autorità giudiziaria, per atti persecutori, un 48enne, di origine romena, residente con la famiglia nel Senese dove lavora come operaio. Secondo quanto ...

Foggia - 42enne Picchiava e perseguitava ex moglie e figli minori : arrestato dalla Polizia : Una bruttissima vicenda di violenza famigliare arriva questa volta dalla città di Foggia, dove nelle scorse ore gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo di provincia dauno hanno tratto in arresto un 42enne del posto con le accuse di maltrattamenti in famiglia e stalking. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il soggetto, per circa 15 anni, avrebbe usato violenza nei confronti della ex consorte, che undici mesi fa ha deciso di lasciare ...

Bari - ha violentato e Picchiato moglie e figli per decenni : arrestato un 62enne : La terribile storia da un paese della provincia. Sono state le stesse vittime a rivolgersi alla polizia che li hanno messi sotto protezione prima di rintracciare l'uomo

Per 10 anni Picchia moglie e figli : “Stavamo attenti a come respiravamo per non contrariarlo” : Alcolizzato e violento, per quasi dieci anni ha reso la vita impossibile alla moglie e ai suoi due figli, tanto che le vittime erano costrette a chiudersi a chiave in camera per dormire o a chiedere ospitalità dai vicini. "Stavamo attenti a come respiravamo per non contrariarlo", hanno riferito ai carabinieri di Novellara, in provincia di Reggio Emilia.\\La svolta però è arrivata ieri, al culmine dell'ennesima violenza, quando i militari hanno ...

Brindisi - ha relazione con moglie di detenuto : aggredito e Picchiato : Sarebbe potuta finire in tragedia una brutale aggressione consumata lo scorso 3 agosto a Brindisi, precisamente nel parcheggio antistante lo stadio "Franco Fanuzzi", da parte di tre individui, una madre e i suoi due figli, a danno di un giovane, il quale avrebbe avuto una relazione extraconiugale con la moglie di un detenuto, congiunto proprio con questi ultimi. La stampa locale parla di una vera e propria spedizione punitiva messa in atto dagli ...

Picchia la moglie in strada - arrestato da Carabinieri : Roma – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Bologna hanno arrestato un cittadino peruviano di 32 anni, con precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La pattuglia di militari, in transito lungo via Borelli, ha notato l’uomo strattonare con violenza la moglie connazionale e, poco dopo, colpirla con estrema violenza con calci e pugni al volto e sul corpo. Immediato e’ stato ...