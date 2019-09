Palermo : esplode bombola gas in ristorante - palazzo evacuato (2) : (AdnKronos) – Il fumo che si è sprigionato dall’incendio del ristorante di piazza Leoni si vede da lontano. Scene di panico per la strada, con gli abitanti del palazzo evacuato spaventati per quanto accaduto. I Vigili del fuoco sono ancora sul posto. L'articolo Palermo: esplode bombola gas in ristorante, palazzo evacuato (2) sembra essere il primo su Meteo Web.