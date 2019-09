Omicidio Meredith Kercher | semilibertà per Rudy Guede | potrà collaborare con un Centro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il tribunale di Roma ha respinto l’istanza con la qualeha chiesto di essere affidato ai servizi sociali. L’ivoriano di 32 anni è l’unico condannato per l’di– avvenuto a Perugia il primo novembre 2007 – e sta scontando nel carcere di Viterbo la pena di 16 anni di reclusione. I giudici gli hanno però concesso la, consentendogli dicon ilstudi criminologici di Viterbo per alcune ore al giorno rientrando in carcere la sera. La notizia è stata data dall’agenzia Ansa. Il provvedimento scaturito dall’udienza che si è tenuta il 20 settembre davanti al tribunale è stato notificato oggi a. I giudici hanno così in parte accolto un’istanza del suo legale, l’avvocato Fabrizio Ballarini. Secondo i pareri degli operatori e gli psicologi della casa circondariale di Viterbo dove è già ...

