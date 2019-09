Dieselgate, maxi class action contro VW

Al via in Germania la primaVolkswagen. Oltre 450.000 clienti alla ricerca di un risarcimento per la contraffazione dei loro motori diesel si sono iscritti a questa azione giudiziaria collettiva, la prima del genere in Germania. Prima udienza oggi presso il tribunale regionale di Brunswick, una seconda udienza il 18 novembre.L'accusa: aver deliberatamente danneggiato i propri clienti installando un software che ha fatto apparire il veicolo meno inquinante di quanto non fosse realmente.(Di lunedì 30 settembre 2019)