Conte assicura sull' Iva Il M5s vuole un software contro gli evasori fiscali  

Conte assicura : "Non tasseremo le merendine - tranquilli!" : Il premier Conte, durante un’intervento in diretta su Skuola.net, assicura: “Non tasseremo le merendine, tranquilli! C’è la questione in prospettiva di introdurre meccanismi incentivanti per il consumo di alimenti della dieta mediterranea”.Giuseppe Conte si è confrontato con gli studenti in diretta su Skuola.net. A “interrogare” il premier è stato Daniele Grassucci, Direttore e ...

Giuseppe Conte - Bruno Vespa rivela : "L'endorsement di Donald Trump è un'assicurazione sulla vita" : Sono due i personaggi al centro del fondo di Bruno Vespa pubblicato su Il Giorno di sabato 28 settembre: Luigi Di Maio (per le sue difficoltà nel M5s) e Giuseppe Conte, il quale "sta vivendo una sua fortunata seconda stagione politica". Il conduttore di Porta a Porta sottolinea come "quel che è camb

Governo - Vespa sulla leadership di Di Maio : 'Trump assicurazione sulla vita di Conte' : Bruno Vespa, nel suo consueto editoriale apparso su Quotidiano.net, ha provato ad analizzare alcuni scenari che si si verificano all'interno del nuovo Governo giallorosso. Il conduttore di Porta a Porta ha messo in rilievo come, in poco tempo, Giuseppe Conte sia passato dall'essere presidente del Governo considerato più a destra di tutti i tempi a quello che, oggi, viene invece etichettato come quello più a sinistra. Allo stesso modo ha messo in ...

"Manderemo avanti il governo" Renzi rassicura Conte - M5S e Pd : "E' evidente che abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno". Lo ha affermato Matteo Renzi. "Il governo deve assolutamente fare la sua parte senza alcun problema. C'è... Segui su affaritaliani.it

Macron rassicura Conte : “Più vicino l’accordo per distribuire i migranti” : Roma e Parigi vorrebbero smistare in Europa i profughi entro 30 giorni. Il presidente francese a Palazzo Chigi: “Sanzioni a chi non accoglie”

Matteo Renzi rassicura Giuseppe Conte. La verità? Con la scissione dal Pd il premier è fregato : Matteo Renzi, prima di annunciare l'addio al Pd, ha telefonato a Giuseppe Conte. Una rassicurazione, la sua, che suona come un "tranquillo, nessuna intenzione di sabotare il Governo appena nato, anzi. Semmai l'opposto". Eppure a molti l'intenzione dell'ex premier pare una mossa furba e disperata - c

"Ci sono io a seguire da vicino la questione" - assicura Conte ai terremotati : "Lo avevo annunciato, come prima uscita, e non è una passerella ma la ricerca di soluzioni concrete". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, tenendo fede all'impegno preso in Parlamento al momento di illustrare il proprio programma, ha visitato oggi - ed è la terza volta - le zone colpite dal sisma dell'Italia centrale del 2016, individuando questa come prima uscita ufficiale in Italia dall'inizio del nuovo mandato da premier. La visita ha ...

Il commissario nel risiko di Conte Bruxelles rassicura : c'è tempo : All'Italia non viene fatta pressione perché presenti il nome del proprio candidato alla Commissione europea e da Bruxelles fanno sapere (informalmente) che un dicastero di primo piano sarà riservato all'uomo scelto dal nuovo governo. Insomma, il cambio di esecutivo a Roma ha rassicurato gli animi a Bruxelles e Ursula von der Leyen non ha alcuna intenzione di mettere fretta a Conte, preso nel difficile ruolo di mediatore tra Movimento 5 Stelle e ...

Giuseppe Conte - la tela per rassicurare l'Europa : contatti diretti con Angela Merkel e Emmanuel Macron : Le cancellerie europee guardano con preoccupazione a quanto sta succedendo in Italia dopo l'annuncio della crisi di governo da parte di Matteo Salvini. Non sono solo i media a lanciare il grido d'allarme. "Dove andrà stavolta l'Italia?", si chiedono nelle sedi diplomatiche di mezza Ue. A cercare di