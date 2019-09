82^ Coppa San Daniele del Friuli iridata | al via ci sarà il campione del mondo Samuele

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il numero uno nella start list dellaCittà di Sangli sarebbe spettato di diritto, ma con il successo al Campionato delin linea disputato in Gran Bretagna,Battistella (Dimension Data) si è guadagnato un posto d’onore nella “Hall of Fame” della classica friulana di fine stagione. A 365 giorni di distanza dal suo successo sulle strade sansi, il vicentino di Rossano Veneto tornerà domani a Sandel(UD) indossando la magliaper la sua prima uscita ufficiale dadelUnder 23. Un occasione che ha creato subito grande attesa tra gli appassionati friulani delle due ruote che si sono dati appuntamento nella città del prosciutto per festeggiare calorosamente il numero uno aldella categoria Under 23. Ad attendereBattistella, però, non ciuna semplice passerella d’onore ma una ...