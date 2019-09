Salmo nel 2017 definiva Luché ' Un mostro sacro | uno dei miei rapper preferiti'

Salmonella - non solo il tonno affumicato : ritirate anche le cozze - i lotti da evitare : Il Ministero della Salute ha richiesto il ritiro di un lotto di tonno affumicato a tranci e di un lotto di cozze. In quest'ultimo caso si tratta di sacchetti di rete da 2 chili, e confezioni commerciali da 5-10 chili, prodotti dalla Cooperativa Miticoltori Spezzini di Lerici. Il lotto, che riporta

Allerta in Europa per carne macinata contaminata da Salmonella Enterica : “rischio serio di epidemia” [INFO] : Il sistema rapido di Allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) ha pubblicato in data 13 settembre 2019 l’avviso di richiamo di carne di cavallo dal mercato europeo perché contenente Salmonella Enterica. Nello specifico si tratta di “carne di cavallo tritata cruda e refrigerata” prodotta in Romania e distribuita prevalentemente in Francia. Il sospetto è quello di un grave rischio di epidemia di origine alimentare, dovuta ai ...

Anche Giorgia - Salmo e Mahmood nel nuovo album di Gemitaiz e Madman (tracklist) : Ci saranno Anche Giorgia, Salmo, Mahmood e tanti alti nel nuovo album di Gemitaiz e Madman. Il disco è atteso per il 20 settembre e conterrà una serie di brani in collaborazione con alcuni artisti italiani che sono stati rivelati al momento dell'annuncio della tracklist di Scatola Nera. Giorgia presterà la sua voce alla tracklist, Scatola Nera, mentre Salmo fa parte del brano Esagono. Mahmood fa parte di Karate, con Gué Pequeno e Marracash ...

Lidl richiama uno dei suoi prodotti dagli scaffali : contiene Salmonella - lanciato l’allarme in Europa [MARCHIO E LOTTO] : contiene salmonella. Con questa motivazione sono state ritirate dal mercato tedesco, con conseguenti ricadute su quello europeo, diverse confezione di un mix di frutta a guscio per insalate, marchio Alesto. Il prodotto è confezionato da Nutwork Handelsgesellschaft e commercializzato dalla catena di supermercati Lidl. Il ritiro si è reso necessario a titolo precauzionale, a causa del rinvenimento di salmonella rilevata dalla stessa azienda ...

Baci e coccole a galline e oche : epidemia di Salmonella in USA : epidemia di salmonella negli USA, innescata da Baci e coccole a polli, galline, anatre e oche da cortile: la “moda” di trattare questi animali come persone è diventata un serio rischio. Sono oltre un migliaio i pazienti contagiati da gennaio scorso (nel 25% dei casi bambini sotto i 5 anni) e 175 i ricoveri in ospedale, con un decesso, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention. L’atteggiamento ...

Salmonella - l'allarme del Ministero della Salute : hai comprato lo zenzero in polvere? Non consumarlo : Il Ministero della Salute ha ritirato dal commercio un lotto di zenzero in polvere, del marchio Lucrom, in quanto è stata riscontrata al suo interno la presenza di Salmonella. Le bustine, di 60 grammi, sono prodotte nella provincia di Monza e Brianza, dalla Lucrom Snc, di Silvia e Fabrizio Lucini.

Quando Luché parlava bene di Salmo : 'Bello vedere due artisti rispettarsi nelle diversità' : Negli ultimi giorni Salmo e Luché hanno dato vita a uno scontro mediatico che sta letteralmente monopolizzando le cronache del rap web, coinvolgendo secondariamente altri noti attori del rap game come Gué Pequeno, Fedez e Inoki. Salmo e Luché si sono reciprocamente insultati e presi in giro, entrambi hanno dichiarato di non avere alcuna stima artistica nei confronti della controparte, nonché di non conoscerne il repertorio. La foto di Salmo e ...

Salmo stroncato malamente da Luché : 'Musica trash - beat bruttini - non sai fare ritornelli' : Alta tensione nelle ultime ore ai piani alti del rap game made in Italy. Alcune dichiarazioni di Salmo hanno, infatti, dapprima suscitato un acceso dibattito online e, successivamente, la reazione, a dir poco indispettita, di un altro pezzo grosso della scena, ovvero Luché. Il rapper napoletano ha utilizzato parole molto chiare, esprimendo dei giudizi a dir poco severi nei confronti della musica di Salmo, arrivando ad ipotizzare che quest'ultimo ...