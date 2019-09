Nardò | un murales in memoria di Renata Fonte

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Emanuela Carucci Si tratta dell'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione assassinata nel 1984.enne eletta nel 1982 nelle liste del PRI e uccisa con tre colpi di pistola mentre tornava a casa dal consiglio comunale due anni dopo Il Comune di Nardó ha deciso di dedicare un, l’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione diche venne assassinata nel 1984. Quest’opera sarà finanziata con risorse della Regione Puglia che ha stanziato ben 450mila euro da destinare in tre anni alla street art, per la rivalutazione di alcune zone periferiche., eletta nel 1982 nelle liste del PRI, fu uccisa con tre colpi di pistola mentre tornava a casa dal consiglio comunale. Una storia rimasta viva nei ricordi e nel cuore pulsante della cittadina pugliese. Per questo il sindaco, Pippi Mellone, in occasione dell'inaugurazione di ...

