Facebook si lancia nella moda con Fashion++

Facebook sta collaborando con Ray-Ban per lanciare i suoi occhiali AR intelligenti : Il social network ha in mente un dispositivo indossabile in grado di sostituire gli smartphone dotato di con un piccolo display che sembra simile a quello di Google Glass e che consente agli utenti di ricevere chiamate, trasmettere in streaming agli amici e mostrare altre informazioni senza essere vincolato a uno smartphone. la CNBC ha anche rivelato una partnership con Luxottica, che possiede diversi marchi di occhiali, tra i quali Ray-Ban per ...

Facebook lancia Dating : la funzionalità per trovare l'amima gemella : Cercare l’amore. Con Facebook. In 20 paesi è ufficialmente attivo Dating, una nuova funzionalità del social network di Mark Zuckerberg che aiuterà chiunque lo vorrà, a patto che sia maggiorenne, a trovare la sua anima gemella. Il sistema sfrutta gli interessi, gli eventi e i gruppi in comune per creare delle coppie che, sulla carta, risultano perfette.Per poter attivare questa funzionalità, basta creare ...

Facebook lancia «Dating» - il servizio che trova l’anima gemella : A un anno e tre mesi dall’annuncio, il social network per eccellenza introduce la funzione che concente ai maggiori di 18 anni di concordare appuntamenti sulla base di interessi e attività comuni. Crollo a Wall Street per Match.com, società che controlla Tinder

Facebook lancia il suo Tinder : Fidji Simo introduce Facebook Dating all’F8 developer conference. (foto: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images) Facebook Dating, la funzionalità del social network dedicata agli incontri, è operativa. Annunciata durante la conferenza per gli sviluppatori F8, punta ad aiutare di trovare l’anima gemella attraverso un sistema di incroci che sfrutterà gli interessi, gli eventi e i gruppi in comune tra i cuori solitari in cerca ...

Telegram anticipa Facebook e lancia la sua criptovaluta entro ottobre : Rieccola Gram, la moneta digitale di Telegram. Se ne erano perse le tracce da più di un anno. Adesso, scrive il New York Times, sarebbe pronta al lancio. Telegram ha fretta: se non lo facesse entro fine ottobre, rischierebbe di rimetterci un paio di miliardi. Il ritorno di Gram Di Gram si era era parlato all'inizio del 2018, quando l'applicazione aveva lanciato la sua Ico. O, meglio, una “prevendita” privata con la quale offriva la ...

