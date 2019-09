In due incidenti morti Ottavio Provenzano di Amantea e Marco De Aloe insegnante a Scalea

Incidenti montagna - dispersi da ieri : morti due escursionisti in Piemonte : I corpi privi di vita di due anziani di nazionalità belga sono stati trovati questa mattina dai vigili del fuoco e dal personale del Soccorso Alpino nei pressi di Rassa, localita’ della Valsesia (Vercelli). Le ricerche della coppia dispersa erano in corso da ieri sera con l’ausilio dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Le salme sono state individuate dopo lunghe ricerche in una zona impervia, e recuperate dall’elisoccorso ...

Metro Roma - crollo scale mobili : 4 arresti - due sono dipendenti Atac. «C'è ancora pericolo - nuovi incidenti sono stati nascosti» : Gli incidenti alle scale mobili di diverse fermate della Metro A di Roma sono dovuti non solo alla mancata manutenzione, ma anche a manomissioni volontarie, ed il pericolo di nuovi incidenti...

Metro Roma - incidenti scale mobili Barberini e Repubblica : arrestate quattro persone - due sono dipendenti Atac : Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha fatto luce sulle cause che hanno determinato il...

Cristian Palazzolo e Vanni Agiollo morti in Veneto in due incidenti stradali : Due vittime in due distinti incidenti stradali in Veneto. Cristian Palazzolo, 19 anni, residente a Longarone, ha perso la vita

Incidenti : scontro fra due tir e un furgone su A1 a Milano - un ferito : Milano, 2 set. (AdnKronos) - Una persona è rimasta ferita nello scontro fra due camion e un furgone avvenuto sull'autostrada A1 Milano-Napoli tra l'allacciamento con l'A58 Teem e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Il tratto è stato temporaneamente chiuso. Sul

Incidenti : scontro fra tir e furgone su A4 a Brescia - due feriti : Milano, 26 ago. (AdnKronos) - Due uomini sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave, nello scontro fra un mezzo pesante e un furgone sull'autostrada A4 Milano-Brescia. Uno dei feriti è stato portato in codice rosso in ospedale a Brescia e l'altro in codice giallo alla Poliambulanza. Il tratto tra

Incidenti montagna - morti due alpinisti : 21.12 Un alpinista francese di 53 anni è morto, dopo essere precipitato dalla Ferrata del Marmol, sulle montagne bellunesi. Era partito dal Rifugio Settimo Alpini con altri sei connazionali. Arrivati in cima alla Schiara, avevano iniziato la discesa sulla ferrata Marmol quando, in un tratto esposto, l'uomo è caduto nel vuoto. Un altro alpinista è morto sulla Cima Ovest di Lavaredo (Bolzano), colpito da un masso staccatosi dalla parete.