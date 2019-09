Dal 2021 la scuderia McLaren di Formula 1 tornerà a usare motori Mercedes

Milano. Sicurezza straDale : 10 milioni per prevenzione incidenti nel triennio 2019-2021 : I fondi regionali per diminuire gli incidenti stradali sono stati incrementati di ulteriori 1.534.000 euro. Queste risorse si aggiungono agli

Ufficiale : Dal 2021 partirà la Europa Conference League per club : Non solo più Champions League ed Europa League. La 'Coppa dalle grandi orecchie' e l'ex Coppa Uefa, dal 2021, avranno una nuova 'sorella' minore che amplierà ancora di più la partecipazione delle leghe e delle squadre 'minori' del continente europeo. Arriva la sorella minore della Champions League e dell'Europa League Si chiamerà Uefa Europa Conference League e partirà ufficialmente nella stagione 2021-2022, ovvero tra due anni. La decisione è ...

San Pietroburgo - Monaco e Londra ospiteranno le finali di Champions League Dal 2021 al 2023 : Nel Comitato esecutivo riunito martedì a Lubiana, in Slovenia, la UEFA ha assegnato l’organizzazione delle finali di UEFA Champions League per le edizioni 2021, 2022 e 2023 alla Zenit Arena di San Pietroburgo, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e

Ricambi elettrodomestici disponibili per 7 anni Dal 2021 - la decisione : Ricambi elettrodomestici disponibili per 7 anni dal 2021, la decisione Ci sono delle novità importanti sul fronte ambientale che partiranno dal 2021. Infatti, a inizio ottobre la Commissione europea ufficializzerà la direttiva Ecodesign, su cui è stato già raggiunto un accordo tra gli Stati membri, che prevede la possibilità di avere Ricambi elettrodomestici fino a 7 anni dalla loro commercializzazione. Tempistiche che possono subire anche ...

Francia - la Coppa di Lega sarà eliminata Dal 2020/2021 : Coppa di Lega Francia – La “BKT Coupe de la Ligue”, la Coppa di Lega francese, non si svolgerà a partire dalla prossima stagione e fino a nuovo ordine. A dare la notizia è stata la Ligue de Football Professionnel – la Lega di calcio professionistica francese – nella giornata di mercoledì. «Il consiglio di […] L'articolo Francia, la Coppa di Lega sarà eliminata dal 2020/2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Hyundai e Kia - Dal 2021 le elettriche avranno il sistema di alimentazione a 800 Volt : La Hyundai e la Kia sono entrate a far parte della rete Ionity per la ricarica delle batterie delle vetture elettrificate. La società, nata per offrire un sistema capillare a livello europeo, include già i gruppi Volkswagen, BMW, Daimler e la Ford. Il consorzio vanta anche la collaborazione della Shell: lobiettivo è quello di installare 2.400 punti ricarica con potenza da 50 a 350 kW sul territorio dellUnione e al momento ...

Pensioni flessibili - nuove dichiarazioni Dal governo per confermare la Q100 fino al 2021 : Nelle ultime settimane la Quota 100 è stata al centro di una discussione molto accesa non solo all'interno di tutto l'arco delle formazioni politiche, ma anche tra le due forze del governo nascente. La questione dirimente vedeva negli scenari più drastici una possibile cancellazione della misura in favore di altri provvedimenti meno onerosi, con il rischio però di illudere ancora una volta quei lavoratori che avrebbero maturato nei prossimi due ...

European Leagues - la nuova proposta : terza Coppa Dal 2021 - niente Ranking e riduzione preliminari [DETTAGLI] : La European Leagues ha predisposto un lungo documento in risposta al progetto della Super Champions dal 2024 proposto da Eca e Uefa. Sono tre i punti principali su cui si articola la proposta: proteggere le Leghe nazionali, aumentare la partecipazione, avere una distribuzione finanziaria più equa. Il documento integrale è stato visionato e spiegato dall’Adnkronos. Al punto 1 (Format e Accesso), viene spiegato che l’accesso deve ...

Ginnastica artistica - rivoluzione in vista : le parallele verranno alzate di 10 centimetri! Nuova regola Dal 2021 : rivoluzione importante per la Ginnastica artistica femminile a partire dal 2021. Le parallele asimmetriche verranno infatti alzate di cinque centimetri! Si tratta di una novità che potrebbe mutare gli equilibri della disciplina, un innalzamento degli staggi permetterà infatti differenti tipologie di evoluzione e anche più spazio per le uscite consentendo a diverse atlete di osare magari qualcosa in più a livello tecnico. Il Comitato Esecutivo ...

Gazzetta : se Icardi tornasse all'Inter - il suo stipendio aumenterebbe solo Dal 2021-2022 : Il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint Germain è stato vissuto come una sorta di liberazione da parte dell'ambiente Inter. Il centravanti argentino fino all'ultimo ha rifiutato ogni tipo di proposta pervenuta in questi mesi, in particolar modo quelle arrivate da Arsenal, Monaco, Roma e Napoli. Alla fine però si è convinto ad accettare la proposta del club parigino, che con i nerazzurri ha trovato l'accordo prelevandolo in prestito con ...

Le auto di General Motors Dal 2021 avranno Google Assistant e i servizi e le app di Google : General Motors ha deciso di rivolgersi a Google per fornire i servizi vocali e di navigazione e altre app a bordo dei veicoli del suo gruppo. Ecco tutti i dettagli L'articolo Le auto di General Motors dal 2021 avranno Google Assistant e i servizi e le app di Google proviene da TuttoAndroid.

CnhI si sdoppia : Dal 2021 i camion Iveco separati dai trattori : Le attività stradali saranno quotate a Wall Street. Al via l’alleanza con Nikola per i tir all’idrogeno

Cnh Industrial - scissione di Iveco e Fpt Dal 2021 : scissione di Iveco e Fpt dal 2021.Importanti novita' per CNH Industrial, che annuncia il suo nuovo piano strategico quinquennale 2020-2024.

Pensioni ultime notizie : stop Quota 100 - la Riforma a partire Dal 2021 : Pensioni ultime notizie: stop Quota 100, la Riforma a partire dal 2021 In questi giorni ci si domanda che fine farà Quota 100. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio questo aspetto: con il nuovo governo M5S-PD, la misura di pensione anticipata voluta fortemente dalla Lega che consente l’uscita a 62 anni di età e 38 anni di contributi, resterà vigente? La risposta è ancora dubbia, ma il fatto che sulla bozza del programma di ...