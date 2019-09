“Tuttosport”| Pogba Juventus | clamoroso | colpo di gennaio | tutti i dettagli!

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 27 settembre 2019)- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, lastarebbe pensando ad un assalto reale e concreto super il prossimo mese di. Il centrocampista francese, come noto, rappresenterebbe il giusto identikit per la nuova Juve di Sarri. Qualità, fisicità e grande esperienza,sarebbe pronto a dire sì alla corte bianconera, ma servirà convincere il Manchester United. 120-130 milioni di euro la richiesta da parte della società inglese. La sensazione è che i bianconeri faranno cassa con 4 cessioni.: ecco perchè si può davveropotrebbe valutare il da farsi nel corso dei prossimi mesi. Il centrocampista valuterà il suo percorso con lo United fino al prossimo inverno, valuterà la posizione in classifica e i programmi per il futuro. Non solo Juve, occhio al Real Madrid, anche se attualmente i ...

