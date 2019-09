Trame degli episodi di Euphoria dal 27 al 28 settembre | su Sky Atlantic prosegue la

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019)la maratonadisu Sky. La controversa quanto chiacchierata serie scandalo, creata da Sam Levinson e con protagonista una strepitosa Zendaya, racconta con occhio crudo e realista la Generazione Z, tra sesso, droga e il difficile rapporto con gli adulti che molto spesso non conoscono i propri figli. Stasera, 27, andrà in onda il terzo e il quartoo in seconda serata. Ecco lee alcune anticipazioni. Il terzoo si concentra sul personaggio di Kat e della sua crescita personale. Snobbata dalle sue coetanee per i troppi chili di troppo, per tutta la sua giovinezza Kat è stata sempre in ombra rispetto le sue amiche super popolari. La ragazza non ci sta e decide di cambiare se stessa Dopo aver perso la verginità, un suo video viene pubblicato in rete e fa il giro della scuola. È in quel momento che arriva la svolta. ...

OptiMagazine : Trame degli episodi di #Euphoria dal #27settembre #28settembre, su Sky Atlantic prosegue la maratona della serie… - giuli84741590 : RT @Gabbiacane: Non è Berlusconi la mente occulta dello stragismo degli anni Novanta e del conseguente bipolarismo che ne emerse. Lui è sol… - TizianaBonura2 : RT @Gabbiacane: Non è Berlusconi la mente occulta dello stragismo degli anni Novanta e del conseguente bipolarismo che ne emerse. Lui è sol… -