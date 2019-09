Star Wars - tutti i gadget svelati al Triple Force Friday : (Foto: Lego) Tantissime novità presentate nell’atteso appuntamento Triple Force Friday in streaming dedicato all’universo di Star Wars con tutto ciò che riguarda i gadget che ruotano attorno a Guerre Stellari. Facciamo il riepilogo con tutto ciò che è stato ufficializzato a proposito di Funko Pop, videogame e gli immancabili set Lego. Il gioco Jedi Fallen Order viene accompagnato da Funko Pop di Cameron Monaghan che va idealmente ad accompagnare ...

Star Wars Jedi : Fallen Order in un nuovo spettacolare e imperdibile trailer : Oggi durante la diretta dell'anteprima del Triple Force Friday Cameron Monaghan, che nel videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order impersona il giovane Padawan Cal Kestis, ha svelato l'edizione bundle per Xbox One, la special figure ufficiale Hasbro e la Funko POP! che ritraggono il protagonista del titolo.Ma ha anche rivelato il nuovissimo trailer dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order. Il trailer permette al giocatore di dare uno sguardo Uno ...

Star Wars Jedi : Fallen Order : ecco il nuovo spettacolare trailer : Oggi durante la diretta dell'anteprima del Triple Force Friday Cameron Monaghan, che nel videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order impersona il giovane Padawan Cal Kestis, ha svelato l'edizione bundle per Xbox One, la special figure ufficiale Hasbro e la Funko POP! che ritraggono il protagonista del titolo.Ma ha anche rivelato il nuovissimo trailer dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order. Il trailer permette al giocatore di dare uno sguardo Uno ...

Il capo dei Marvel Studios lavorerà a un nuovo film di Star Wars : (foto: Getty Images) L’universo di Star Wars non accenna a voler arreStare la sua espansione. Quando il prossimo dicembre il film L’ascesa di Skywalker di JJ Abrams arriverà nelle sale, infatti, arriverà a conclusione la trilogia prequel che completerà la saga iniziata da George Lucas negli anni Ottanta. Ma ciò non significa che questo mondo narrativo sia concluso: già il prossimo novembre debutterà su Disney+ la serie The ...

Kevin Feige - presidente dei Marvel Studios - produrrà un film di Star Wars : Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e produttore di tutti i film di supereroi del cosiddetto Marvel Cinematic Universe, produrrà un nuovo film di Star Wars. Lo ha annunciato a The Hollywood Reporter Allan Horn, co-presidente di Walt Disney Studios, lo studio

Il nuovo trailer di Star Wars Jedi : Fallen Order sarà pubblicato domani : Ci stiamo avvicinando all'uscita di Star Wars: Jedi Fallen Order. A novembre il gioco di avventura e azione in terza persona sarà lanciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e lo sviluppatore Respawn Entertainment ha annunciato che un nuovo trailer verrà presentato domani, 26 settembre.Respawn ha fatto sapere via Twitter che un live streaming è in programma per il 26 settembre con alcune rivelazioni per la prossima generazione di prodotti Star ...

Star Wars Pinball - recensione : Negli anni '70 essere bravi ai flipper equivaleva -quasi- all'essere fichi. D'altra parte eccellere in questo passatempo non è semplice come potrebbe sembrare: occorre avere riflessi fulminei, sangue freddo, concentrazione, una buona capacità decisionale e persino una discreta forza e resistenza nelle braccia. La fatica, infatti, potrebbe farsi sentire durante le partite più lunghe. E soprattutto non è da tutti scuotere violentemente il flipper ...

La battaglia di Endor di Star Wars - rifatta coi Lego : Tra i momenti più epici della prima trilogia di Star Wars – sì, cronologicamente è quella girata prima, ma narrativamente segue i tre film usciti dal 1999 al 2005 – c’è la battaglia che vede i poveri, teneri Ewok, creature del bosco che vivono sulla luna di Endor, scendere in campo per dare il proprio contributo alla lotta contro l’Impero. Si arrangiano come possono, specialmente contro i camminatori At-St, ma diciamo pure che queste ...

L'ex sceneggiatore di Dragon Age e Star Wars fonda Summerfall Studios : David Gaider, famoso per aver collaborato per anni a scrivere le sceneggiature di titoli come Dragon Age e Star Wars, ha lasciato BioWare nel 2016 ed oggi ha fondato uno studio tutto suo chiamato Summerfall Studios con sede a Melbourne in Australia.Insieme alL'ex sviluppatore di Obsidian, Liam Esler, ha inoltre annunciato che, a partire dall'11 ottobre, verrà svelato su KickStarter il primo progetto del team, un titolo di avventura narrativa. Il ...

«Star Wars : The Rise of Skywalker» - continua il passaggio di Rey al lato oscuro? : Da quando è stato rilasciato il nuovo trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker, è scoppiato l'allarme "Dark Rey". Nell'ultimo video, infatti, alcune scene che mostrano la Jedi protagonista della nuova trilogia con un cappuccio da Sith e con in mano una spada laser doppia, molto simile a quella di Darth Maul, si è diffusa l'ipotesi secondo cui Rey potrebbe passare al lato Oscuro della Forza. La teoria ha ...

Adidas sta realizzando un nuovo paio di sneakers a tema Star Wars : Adidas e Star Wars tornano a collaborare per un nuovo paio di sneakers in vista del nuovo film della saga Star Wars: L'ascesa di Skywalker.Il risultato è questo nuovo paio di scarpe con un design ispirato all'X-Wing. Le sneakers, come potete vedere voi stessi, presentano una stampa sul tallone con scritto "Ultra Boost" e, sul retro, lo slogan (abbastanza scontato) "The force will be with you always".Leggi altro...

Star Wars Pinball è finalmente disponibile per Nintendo Switch : I giocatori possono ora scegliere il loro lato preferito della Forza in Star Wars Pinball, una collection di 19 flipper digitali a tema Star Wars ora disponibile su Nintendo Switch. A partire da oggi, contrabbandieri e droidi possono acquiStare l'edizione fisica di Star Wars Pinball presso retailer selezionati. Il gioco è disponibile anche in versione digitale sul Nintendo eShop. La collection per Nintendo Switch offre nuove ed eccitanti ...

Star Wars Pinball disponibile per Nintendo Switch! : I giocatori possono ora scegliere il loro lato preferito della Forza in Star Wars™ Pinball, una collection di 19 flipper digitali a tema Star Wars™ ora disponibile su Nintendo Switch! A partire da oggi, contrabbandieri e droidi possono acquiStare l’edizione fisica di Star Wars Pinball presso retailer selezionati. Il gioco è disponibile anche in versione digitale sul Nintendo eShop. La collection per ...

The Mandalorian - il trailer della serie Star Wars e le novità sulla trama : Svelato il primo trailer della serie The Mandalorian ambientata nel universo di Star Wars: il debuto su DisneyPlus, la nuova piattaforma streaming della società di Topolino, è fissato per il 12 novembre. Il trailer di The Mandalorian The Mandalorian, anticipazioni e cast Al centro della storia di The Mandalorian un pistolero solitario e cacciatore di taglie interpretato dall’attore Pedro Pascal (Narcos). che opera ai confini della ...