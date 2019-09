Scontro scooter-ramo su Via del Mare | grave 73enne

Catania - Scontro tra scooter e suv. Giuseppe muore a 21 anni : “Intervengano le istituzioni” : Giuseppe Ferlito è morto a 21 anni a bordo del suo scooter dopo essersi scontrato contro un suv nell'ennesimo incidente stradale verificatosi in Sicilia. La tragedia è avvenuta la scorsa notte su via Zia Lisa a Catania, mentre il giovane tornava a casa da lavoro. Polemiche: "Chiediamo il sequestro delle telecamere. Questi criminali meritano condanne esemplari":Continua a leggere

