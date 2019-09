Replica X Factor 13 | 3ª puntata delle Audizioni visibile il 27 settembre in chiaro su Tv8

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Prosegue l'appuntamento in prime time sui canali Sky con X13, il fortunato talent show condotto da Alessandro Cattelan. Ieri sera è andata in onda la terza e ultima, durante la quale sono state assegnate le categorie ai quattro giudici protagonisti di questa edizione. Ladi questa settimana potrà essere rivista insu Tv8 da tutti gli spettatori che non sono abbonati alla pay tv satellitare, ma potrà essere rivista instreaming online anche attraverso l'app Sky Go. Dove e quando rivedere intv e streaming la terzadi X13 Nel dettaglio, la terzadi X13 verrà trasmessa ininquesta sera, venerdì 27, a partire dalle ore 21:20 circa sul canale free Tv8. Questo non sarà l'unico appuntamento previsto in palinsesto sul Canale 8, dato che quest'ultimo ...

