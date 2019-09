FIFA 20 dà il via su PS4 all' evento Controller d' oro che premia i gol più

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 27 settembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, in occasione della Milan Games Week, Sony Interactive Entertainment Italia, DAZN ed Electronic Arts annunciano l'esordio del "d'Oro", iniziativa che premierà i gol più spettacolari realizzati su PlayStation 4 dai giocatori di20.Il concorso si svolgerà a partire da oggi, venerdì 27 settembre e fino all'8 novembre 2019. Tanti i premi in palio, ma solo il vincitore assoluto conquisterà ild'Oro, un esclusivo trofeo laminato in oro che riproduce il celebre DualShock 4 e che sarà possibile ammirare, in anteprima, presso lo Stand PlayStation, per tutta la durata della Milan Games Week.Per partecipare, i giocatori dovranno mostrare le proprie abilità giocando a20 su PlayStation 4 e registrare in-game la loro migliore azione gol. Successivamente, per rendere effettiva la propria partecipazione, gli utenti dovranno caricare il ...

