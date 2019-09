Cos’è davvero un computer quantistico e perché potrebbe cambiare il mondo

Fonte : wired

(Di venerdì 27 settembre 2019) (Immagine: Getty Images) Notizia bomba nel campo dell’informatica quantistica. Trapelata, poi ritirata, ma mai smentita né confermata ufficialmente. La scorsa settimana è apparso su sito della Nasa un paper dal titolo Quantum supremacy using a programmable superconducting processor, ossia Supremazia quantistica usando un processore superconduttivo programmabile. L’articolo è rimasto online per poche ore (fortunatamente qualche anima pia ha provveduto a salvarlo) ma tanto è bastato a generare una valanga di commenti, controversie, polemiche, supposizioni e speranze tra la comunità degli addetti ai lavori. Questo il succo: Sycamore, ildi Google, sarebbe riuscito a conseguire la cosiddetta supremazia quantistica, ossia a svolgere nel giro di pochi minuti, e per la prima volta al, una serie di operazioni che itradizionali impiegherebbero decine di ...

Semogentedebor1 : Ti lamenti dicendo che alla fine non sai chi sono, e che non conosci nulla di me. Cos'è che ti interessa davvero di… - mindtapes : RT @_valegenni: turno in Veneto, paziente anziano, nato e cresciuto qui, gli chiedo cos’è successo, mi risponde, parla per tipo 5 minuti, f… - TurismoIrlanda : @LuigiPelagi Ci fa davvero piacere, Luigi. ?? Cos'altro tu, Floriana, Leah e Ruadhan avete visitato di Dublino? -