Coldiretti:frutti, morto un albero su 4

"Negli ultimi 20 anni è sparita quasi una pianta da frutto su quattro,fra mele,pere,pesche,arance,albicocche e altricon un gravissimo danno produttivo ed ambientale per il ruolo che svolgono nella mitigazione del clima ripulendo l'aria dall'anidride carbonica e dalle polveri pm10". Questo il rapportosu 'Sos Clima per l'agricoltura italiana' nel giorno in cui il mondo scende in piazza per l'Ambiente. Il "frutteto italiano" ha visto il crollo del 23% in 20 anni creando danni economici e occupazionali(Di venerdì 27 settembre 2019)