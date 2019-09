Clima | per Fridays for Future un milione di studenti in piazza in tutta Italia | «Ci avete

Sciopero per il Clima a Milano - per i bimbi dei nidi è una festa inconsapevole. I genitori : “Sull’ambiente dobbiamo invertire la rotta” : Rossella ha due anni e non lo sa. Che l’ara di Spix, il pappagallo blu del film Rio, probabilmente non vola più nella foresta brasiliana già da 20 anni e che l’ultima speranza di vedere quell’esemplare in Amazzonia è riposta in una sessantina di uccelli in cattività. Gli hanno ridotto l’habitat, minacciato da disboscamento e agricoltura non sostenibile. Se Rossella e i suoi piccoli amici lo sapessero, non riuscirebbero a trattenere le emozioni. ...

Sciopero per il Clima - a Stornarella (Foggia) il piccolo Potito in piazza da solo : “È un eroe” : Sta facendo il giro del web la foto di Potito, 12 anni, l'unico studente sceso in piazza a Stornarella (un piccolo comune nel Foggiano) per lo Sciopero del clima di oggi. Il sindaco ha raccontato la sua storia su Facebook e il governatore Michele Emiliano non ha esitato a definirlo il suo “eroe pugliese” di questa giornata.Continua a leggere

Le proteste per il Clima e l'accordo sulla riforma della giustizia : Be' mica uno scoglio da poco. Se poi alcune storture (e torture) della versione precedente verranno corrette tanto meglio. Altra svolta mica da niente e, si direbbe, con in campo il dream team europeo. Manifestazioni contro il caldo. Tutti d'accordo e tutti meravigliosamente con la giustific

Clima - l’esperto : “Allarme scioglimento dei ghiacci nell’Artico - ridurre le emissioni di Co2 non è abbastanza” : È iniziata questa mattina in Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste, l’ottava edizione di ‘Trieste Next‘, il Festival della ricerca scientifica, che quest’anno è dedicato a big data, deep science, e al futuro della ricerca e dell’uomo nell’epoca dell’intelligenza aumentata. Nella tre giorni di Trieste Next (27-29 settembre), si susseguiranno oltre 50 eventi, con 150 relatori, grazie anche al ...

Clima - diretta : per Fridays for Future un milione di studenti in piazza in tutta Italia. «200 mila solo a Roma» : Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. In più di 150 città, da Padova a Palermo, da Firenze a Roma, la Rete degli studenti Medi e Unione...

Sciopero Clima - più di un milione di studenti in piazza per i «Fridays for Future». Greta Thunberg in Canada : L'attivista 16enne chiude la settimana di proteste a Montreal, dove si discute delle emissioni degli aerei: «Auguri ai cortei, il cambiamento sta arrivando», ha scritto in un tweet. In Nuova Zelanda il più grande corteo di sempre

Clima : in 100 per la veglia funebre del ghiacciaio del Lys : Un centinaio di persone stanno partecipando alla ‘veglia funebre‘ per il ghiacciaio del Lys, il primo dei sette ‘requiem’, in programma da oggi a domenica, organizzati da Legambiente. Diverse famiglie, ma anche molti giovani sono arrivati a Gressoney-La-Trinite’, ai piedi del Monte Rosa, dalla Valle d’Aosta, dal Piemonte e dalla Lombardia. Dopo una camminata di due ore, hanno raggiunto il ghiacciaio che negli ...

Sciopero per il Clima a Roma - i ragazzi spaventati dalla crisi ambientale difendono Greta : “Dice cose sensate” : Alle nove di mattina Piazza della Repubblica, luogo di inizio dello Sciopero dei ragazzi Romani, era già gremita all’inverosimile. Una folla di ragazzini e ragazzi, pochi gli adulti, arrivati a gruppetti quasi tutti con i mezzi pubblici. Alcuni giustificati dalla scuola, altri no: dai racconti si capisce che la circolare del ministro Fioramonti è stata recepita a macchia di leopardo; ma non importa, loro sono lì. Il fiume di studenti percorre ...

Le foto dello sciopero per il Clima in Italia : Centinaia di migliaia di studenti hanno partecipato ai cortei a Milano, Roma, Napoli, Torino e molte altre città

Clima - cambia la bozza del decreto legge : via la norma sui prodotti sfusi e le detrazioni per le spese di scuolabus : cambia il testo della bozza dell’annunciato decreto Clima. Sparisce il taglio graduale ai sussidi ambientalmente dannosi (del peso totale di circa 17 miliardi) come l’incentivo per i prodotti sfusi venduti “alla spina”. Resta in bianco la definizione dell’end of waste, per l’economia circolare. Entra una norma sulla ricerca e i cambiamenti Climatici. Il nuovo testo – come anticipato dall’ANSA ...

Clima - l'allarme di Coldiretti : "Per colpa degli insetti alieni - 500 milioni di danni nei campi" : Giovanna Pavesi l'allarme arriva nel giorno del terzo sciopero globale contro il surriscaldamento globale e i cambiamenti Climatici. L'associazione denuncia l'invasione di organismi portati dalla globalizzazione, ha causato danni (irreversibili) a piante e ambiente "L'invasione di insetti e organismi 'alieni' portati nelle campagne italiane dai cambiamenti Climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato danni per oltre ...

Day for Future - sciopero per il Clima in tutta Italia : ecologia e ambiente nuove materie scolastiche : Oggi 27 settembre si conclude la lunga settimana a favore del clima e dell'ambiente, caratterizzata da migliaia e migliaia di scioperi e manifestazioni in ogni angolo del mondo. La giornata odierna...