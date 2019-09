Clima | il climatologo Franco Prodi | “Le proiezioni catastrofiche non sono realistiche

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il rapporto dell’Intergovernmental Panel onte Change (IPCC) sui cambiamentitici ha presentato uno scenario drammatico: oceani sempre più caldi e acidi, scioglimento dei ghiacciai e fenomeni meteo estremi più frequenti a causa del riscaldamento globale. In particolare, sotto accusale emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera a causa delle attività umane. L’IPCC ha proposto come soluzioni da adottare la riduzione con la massima urgenza delle emissioni stesse e la protezione di alcune aree dell’oceano globale dalle attività umane. Come detto, il rapporto ha presentato uno scenario catastrofico, ma non tutta la comunità scientifica è d’accordo. Per esempio, un gruppo di 500 scienziati ha scritto all’ONU per dire che “non c’è un’emergenzatica” e molti altri esperti si schierano contro questa visione catastrofica sulla questione, pur non negando che la ...

