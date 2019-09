Tottenham | Pochettino a rischio | si valutano i sostituti | tre nomi in corsa

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Un avvio di campionato non certo entusiasmante: due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Dopo il ko in Coppa di Lega contro il Colchester, formazione di quarta divisione, la posizione disulla panchina delnon è più solida. Secondo il ‘Sun’ l’ipotesi che possa lasciare White Hart Lane dopo cinque stagioni non è più remota. La prima scelta della proprietà Spurs è Massimiliano Allegri, che dopo la fine della lunga esperienza con la Juventus si è preso un anno sabbatico. Il richiamo del, però, potrebbe convincerlo a tornare in pista. Tra i ‘papabili’ per la panchina dei londinesi anche Brendan Rodgers, ora al Leicester. La carta a sorpresa potrebbe essere José Mourinho, sempre affascinato dalla Premier, anche se al momento appare improbabile un suo approdo agli Spurs. Per ora la fiducia è confermata, ma in Inghilterra si ...

