Roma | paura nella metro B | accoltella un vigilante e si spara con la sua pistola

Paura nei cieli di Roma : due caccia militari scortano l'atterraggio di un aereo : Mistero nei cieli di Roma. Stamattina, attorno alle 10, i cittadini di Fiumicino hanno avvistato un aereo in volo scortato da due caccia militari. Come riporta Fregeneonline, i caccia hanno seguito...

Bimbi legati - urla e schiaffi all'asilo : arrestata una suora a Roma. «Avevano paura di lei» : Una suora è stata arrestata ieri dalla polizia ed è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti su Bimbi in un asilo a Roma. Nell'ambito delle indagini condotte dagli agenti...

Roma umiliata : da 2 righe a 2 parole tra paura del Nord e giochi di partito : Erano due righe, sono diventate due parole. C?era un capitolo interamente dedicato, il punto 26, e ora non c?è più. Così Roma perde spazio, peso e posto, nel...

Roma - Samara arriva alla capitale ma deve fare attenzione : "Te tiro 'ncazzotto e vedemo chi c'ha paura" : Il 'Samara Challenge', che da qualche giorno sta facendo impazzire i social, è arrivato anche a Roma. Il gioco consisterebbe nel travestirsi da Samara Morgan, la protagonista del film horror del 2002 The Ring, e scendere in strada per spaventare gli sventurati passanti. Nella capitale, la bambina us

Nuova forte scossa di terremoto in Romania : epicentro tra Bra?ov - Buzau e Foc?ani - grande paura in Transilvania : Un’altra forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa la Romania: la scossa s’è verificata alle 13:52 di oggi ed è stata di magnitudo 4.6. Pochi giorni fa, Venerdì 30 Agosto, un’altra scossa di magnitudo 4.5 aveva colpito la stessa area: siamo nel cuore della Transilvania, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, tra le città di Bra?ov, Buzau e Foc?ani dove la gente impaurita s’è riversata in ...

Samara Challenge : una persona vestita da fantasma anche a Roma - paura nella Capitale : La sfida Samara Challenge è arrivata anche a Roma. Il pericoloso gioco partito da Palermo sta prendendo piede sul web diffondendosi ormai in vari punti d'Italia e la notte scorsa, quella del 1 settembre, una persona travestita dal famoso personaggio di The Ring è stata avvistata nella Capitale. Il fenomeno virale si aggira in varie città italiane La sfida tra giovani sta coinvolgendo sempre più città italiane. La scorsa notte, a Roma, "Samara" è ...

Terremoto a Norcia di 4.1 : paura a Perugia - Terni - Pescara e Viterbo. «Avvertito anche a Roma» : Terremoto, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da alcune repliche meno intense. Grande...

Terremoto - forti scosse sui Balcani : paura in Romania e in Bosnia [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : Due forti scosse di Terremoto hanno colpito oggi i Balcani, prima in Romania e poi in Bosnia, scatenando il panico nelle zone più vicine agli epicentri. La scossa in Romania s’è verificata alle 09:00 in punto di questa mattina, ed è stata di magnitudo 4.5 nell’area orientale del Paese, con epicentro nei pressi della città di Foc?ani. Avvertita distintamente anche a Bra?ov, importante centro metropolitano della Transilvania, non ha ...

Terremoto a Roma - paura sulla costa da Ostia a Ladispoli [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa al largo della costa di Roma. La scossa, di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 20.04. L’epicentro è stato localizzato nel Tirreno Centrale, in mare al largo di Roma, mentre l’ipocentro a 22.8 Km di profondità. La scossa è stata avvertita da gran parte della popolazione, da Ostia e Ladispoli. Tanta la paura, ma per fortuna non si registrano danni. Seguiranno aggiornamenti ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse nella notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

Terremoto Nord Italia - forte scossa a Forlì : tanta paura in Romagna [MAPPE e DATI] : Un forte Terremoto la serata del Nord Italia. Le stime preliminari parlano di una scossa di magnitudo 4.0 con epicentro a Forlì e profondità di 10km. L’evento si è verificato alle 18:52 di oggi, sabato 17 agosto. Considerata l’intensità e la superficialità del sisma, la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, creando grande paura in Romagna. In corso verifiche. Nella gallery scorrevole in alto a corredo ...

Terremoto - scossa a Roma : paura nella Capitale [MAPPE e DATI LIVE] : paura a Roma in questa sera d’agosto: una scossa di Terremoto è stata registrata alle ore 21.35. Il sisma, di magnitudo 2.0, ha avuto epicentro a Colonna, nella Città Metropolitana di Roma, mentre ipocentro a soli 9.5 Km di profondità. Si è trattata di una scossa molto lieve, ma anche molto superficiale, avvenuta in una zona densamente popolata, pertanto sono stati in molti ad avvertirla e ad allertare i vigili del fuoco. Non si registrano ...