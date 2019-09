Quello sono io! Il tizio del meme più famoso di Internet esce allo scoperto

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il nome Drew Scanlon non vi dice nulla, ma la sua faccia sì. È lui, infatti, il protagonista di una delle GIF più usate sui social. “The Blinking Guy” (“Ilche batte gli occhi”) è diventato unper esprimere perplessità e dubbio e, certamente, almeno una volta nella vostra vita social lo avrete usato. E una volta, una sola volta, l’ha fatto anche lui, Drew, ad anni di distanza dalla genesi. E l’ha fatto per un’ottima, valida ragione.Hi! I'm Drew and THIS IS MY FACE.If this GIF has ever brought you joy in the past, I humbly ask you to consider making a donation to the National MS Society. It would mean a lot to me and to those I know affected by the disease!Donate at https://t.co/vf6ItTacgRpic.twitter.com/VaFbgOKrV2— Drew Scanlon (@drewscanlon) September 19, 2019“Ciao ...

