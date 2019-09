Firenze | uccise i tre gatti della ex | Corte d’Appello conferma la condanna a un anno e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Colpevole di aver ucciso i treex convivente. Con questa accusa lad’Appello dihato lain primo grado di une sei mesi di reclusione a un uomo che nel settembre del 2015 aveva preso a bastonate e coltellate isua ex fino a ucciderli. La donna, al rientro dal lavoro, trovò i suoidi undici anni, Grigiolino e Nera, morti a bastonate, come accertato anche dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pisa, sotto i mobilicucina. Nei giorni successivi l’uomo, non contento, con un’arma da taglio ha ferito l’altra gatta Nuvola, provocandole lesioni alle zampe e alla coda tanto gravi da costringere il veterinario a sopprimerla. “Siamo soddisfattisentenza. Già il tribunale di Lucca aveva riconosciuto come dall’esame degli atti fosse emersa la piena prova, al di là di ogni ...

