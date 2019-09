Fine vita | la Consulta apre al suicidio assistito in “determinate condizioni”

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) Qualsiasi legge, anche la più semplice, ha un margine interpretativo. Quel margine può essere usato per restringere o per ampliare quello che è lecito fare. Ieri la Corte costituzionale ha deciso per la non punibilità dell’aiuto alin. Per poter avere una idea più precisa dobbiamo aspettare le motivazioni, ma nel comunicato ci sono alcuni passaggi piuttosto importanti. La prima è, ovviamente, l’indebolimento del reato dell’aiuto alsecondo l’articolo 580 del Codice penale, un articolo vecchio e nato in un contesto profondamente diverso da quello attuale: non è sempre un reato aiutare qualcuno che vuole morire. Nella brevità della spiegazione delle condizioni della non punibilità, la più importante è la volontà di chi vuole suicidarsi: il “proposito di, autonomamente e liberamente formatosi”. Se da una parte verrebbe da commentare ...

RaiTre : 'Se io fossi tetraplegico e cieco pregherei una persona misericordiosa di porre fine a un essere capace solo di veg… - marcocappato : Neanche è uscita la sentenza della Consulta e c'è già chi minaccia: ++ Fine vita: medici cattolici, in 4mila obie… - Agenzia_Ansa : Per la #Consulta è lecito l'aiuto al suicidio in casi come quello di dj Fabo #suicidioassistito #ANSA #djfabo -