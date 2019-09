Cardi B molesta su un set fotografico | Si calò le mutande

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019)B ha lasciato tutti a bocca aperta rivelando, nel corso di un’intervista al programma americano "Untold Stories of Hip Hop", di avere subito molestie sessuali. L'episodio raccontato dalla rapper americana risale agli inizi della sua carriera durante un servizioper un settimanale. "Il fotografo mi è venuto vicino - ha rivelatoB - dicendomi 'Lo vuoi questo nel settimanale?'. Poi si è abbassato le. Ero davvero furiosa così gli ho detto: 'Sei disgustoso', prima di raccogliere le mie cose e lasciare il set".La cantante non ha svelato il nome del fotografo, ma ha voluto specificare che il settimanale era informato di ciò che accadde sul set ma che non prese provvedimenti in merito. Il fattaccio, tenuto nascosto per anni dalla rapper americana, ha colpito profondamenteB che spiega: "Non lo dimenticherò mai. Ci sono ragazze di quartiere che ...