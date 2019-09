Buscopan | Ranidil | Zantax | Aifa ritira e vieta l’uso di numerosi lotti di farmaci a base

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) E’ massima allerta sul territorio nazionale in seguito al ritiro dicontenenti ranitidina accusata di contenere, in alcuni, un’impurezza denominata “N-nitrosodimetilammina” (NDMA) che è potenzialmente cancerogena per l’uomo. In prima istanza infatti l’ha disposto il ritiro di quasi 200di“Made in India”, prodotti da SARACA LABORATORIES LTD – India. Tuttavia l’allerta si è ulteriormente estesa e l’ha ritenuto opportuno, al fine di tutelare la salute dei pazienti, effettuare una serie di controlli ad ampio raggio: sono stati cosìti ulterioridimolto comuni e diffusi come, ma anche, Ranibloc e via dicendo. La notizia ha avuto una risonanza mediatica nazionale ed è stata diffusa attraverso ogni mezzo di comunicazione, social inclusi. Tuttavia, sono in ...

Adnkronos : Aifa blocca lotti Buscopan, Zantac e Ranidil - Corriere : Farmaci con ranitidina, Aifa blocca Buscopan, Ranidil, Zantac - Agenzia_Ansa : Stop dell'#Aifa per lotti di Buscopan, Zantac, Ranidil #ANSA -