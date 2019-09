Anticipazioni Una Vita | Samuel ucciderà Joaquin per rubare l' eredità di Lucia

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel si allea con Joaquin ma poi lo uccide : Samuel si macchierà ancora le mani con un delitto. La sua sete di potere e di ricchezza è innarrestabile.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 26 e venerdì 27 settembre 2019 : anticipazioni puntata 827 di Una VITA di giovedì 26 e venerdì 27 settembre 2019: Dopo l’esplosione che ha sconvolto la serata di gala, Liberto è privo di sensi e viene portato in ospedale… Liberto si riprende subito e chiede di essere dimesso, sentendosi già molto meglio… Lucia fa capire a Celia che, dopo quello che è accaduto, è disposta ad aiutare economicamente Samuel, cedendogli il proprio assegno mensile. Celia però ...

Una Vita Anticipazioni 26 settembre 2019 : Samuel in rovina - l'Alday è povero : La bomba che ha distrutto il palazzo delle Gallerie, ha mandato in fumo non solo i sogni di Samuel ma lo ha mandato in rovina. Il ragazzo non ha più soldi.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate dal 30 settembre al 5 ottobre 2019 : Una Grande Esplosione! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre 2019: Trini, Lucia e Liberto in grave pericolo dopo lo scoppio di una bomba! Anticipazioni Una Vita: durante l’inaugurazione delle Gallerie Alday, scoppia una bomba! Liberto e Trini subiscono gravi danni! Samuel è rovinato economicamente, mentre Lucia scopre che il prete che l’ha confessata è il suo salvatore! Acacias 38 ritorna con un nuovo appassionante ...

Una Vita Anticipazioni 25 settembre 2019 : Scoppia una bomba a Calle Acacias - Liberto è gravemente ferito! : Un attentato anarchico interrompe tragicamente l'inaugurazione delle Gallerie Alday. Scoppia una bomba che ferisce gravemente Liberto e distrugge i sogni di Samuel.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Lucia e Samuel si baciano : Samuel e Lucia si avvicinano ogni giorno di più. L'Alday approfitta della bella Alvarado per saldare i suoi debiti e proverà a baciarla.

UNA VITA - Anticipazioni puntata del 24 (serale) e e 25 settembre 2019 : anticipazioni puntata 826 di Una VITA di martedì 24 (serale su Rete 4) e mercoledì 25 settembre 2019: Tutto il quartiere di Acacias è agghindato a festa per l’inaugurazione della Galleria Alday… Quando Samuel vede Lucia, resta letteralmente a bocca aperta… Nel palazzo che ospita la galleria avviene una terribile deflagrazione, per via della quale molte persone risultano ferite e intrappolate nell’edificio! Una VITA: tutte ...

Anticipazioni Una Vita : nuovo omicidio per Samuel - gesto estremo : Una Vita Anticipazioni: Samuel uccide Joaquin, il padrino di Lucia Le prossime puntate di Una Vita vedono come protagonista la storyline tra Samuel, Lucia e padre Telmo. La donna scopre di essere nata dal peccato di due fratellastri, quello che però non sa è ciò che i suoi genitori le hanno lasciato all’interno del loro […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: nuovo omicidio per Samuel, gesto estremo proviene da Gossip e Tv.