Allarme dell' Aifa | sui social liste false di farmaci con ranitidina ritirati dal mercato

Mario Draghi lancia l'Allarme sul rallentamento della crescita economica nell'Eurozona : Sebbene fosse stato da tempo anticipato, il progressivo e inarrestabile rallentamento della crescita economica nell'Eurozona ha allertato ulteriormente il presidente uscente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Nel corso della sua ultima audizione davanti al Parlamento europeo, Draghi ha affermato che "Il Pil è ora previsto a 1,1% nel 2019, meno 0,6 punti dalle proiezioni di dicembre 2018, a 1,2% nel 2020, meno 0,5 punti da dicembre". ...

Lavoro - Allarme delle imprese : «Non troviamo 139mila persone da assumere per il made in Italy» : Lavoro, le imprese lanciano l'allarme: la formazione è la prima emergenza nazionale, tanto che stimano di non riuscire ad assumere 139mila lavoratori specializzati nei prossimi tre anni....

I campanelli d’Allarme della prostata : pochi uomini sono in grado di riconoscerli : Nonostante il 40% dei 60enni soffra di ipertrofia prostatica, solo un uomo over 50 su 4 è in grado di identificare correttamente la funzione principale della prostata: il dato emerge da un sondaggio commissionato dall’Associazione europea di urologia (Eau), che ha valutato la conoscenza della prostata in 3.010 uomini sopra i 50 anni tra Regno Unito, Germania e Francia. Lo studio ha messo in luce idee sbagliate sulla salute della prostata e ...

E’ Allarme su un farmaco per il controllo della nausea : è pericoloso in gravidanza - può causare malformazioni orofacciali : L’azienda Novartis Farma S.p.A., in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), hanno pubblicato un avviso in merito al farmaco Ondansetron e ai suoi effetti sulla gravidanza. Informazioni relative al problema di sicurezza Ondansetron è un antagonista della serotonina (5HT3) ed è stato approvato per la prima volta nell’Unione Europea nel 1990. Nell’adulto ondansetron è indicato per il controllo ...

Allarme dell’industria europea dell’auto : ?«Conseguenze catastrofiche da una hard Brexit» : 23 associazioni imprenditoriali nel delicato settore dell'automobile hanno deciso di lanciare un appello comune contro l'ipotesi di una uscita disordinata del Regno Unito dall'Unione europea

I gruppi parlamentari di Renzi e l'Allarme dell'Ocse sulla crescita : I neo gruppi parlamentari Renziani, nuovi ma con una parola antica. E se dovesse riorganizzarsi proprio il Pd? Con casi locali appassionanti. Ricomposizioni e composizioni. Visti da fuori, con garbo. Non solo Macron, quando si è europeisti lo si è fino in fondo, e si fanno i con

Terremoto di Ischia - l’Allarme dell’INGV : “Quello del 2017 era solo un campanello d’Allarme - urge mettere in sicurezza” : Il Terremoto di Ischia del 21 agosto 2017, che ha prodotto ingenti danni e distruzione tra Casamicciola e Lacco Ameno, e causato due vittime, deve essere visto come un campanello d’allarme. La storia passata dell’Isola, infatti, mostra che spesso i terremoti più forti avvengono a ‘sciami’, nella stessa zona, distanziati temporalmente l’uno dall’altro di alcuni anni, e con una durata totale di alcuni decenni. E’ quindi urgente la messa in ...

Allarme sicurezza per i dispositivi dell’Internet degli Oggetti (IoT) : servono password sicure : I dispositivi legati all’Internet degli Oggetti stanno popolando le abitazioni di milioni di utenti, pochi si chiedono se questi dispositivi siano davvero sicuri. L’argomento non è nuovo, ma visto che è ampiamente sottovalutato, F-Secure lancia l’Allarme con una ricerca dal titolo esplicativo “Attack Landscape H1 2019: IoT, SMB traffic abound” nella quale tira le somme degli attacchi di sicurezza ai danno dei ...

Incendio Avellino - primi dati dell’analisi aria : nessun Allarme : nessun superamento dei valori limite di legge per varie sostanze inquinanti nell’aria: è quanto comunica l’Arpac, agenzia regionale per l’ambiente, dopo le rilevazioni eseguite ad Avellino in seguito all’Incendio di ieri in una fabbrica di materiale plastico. I dati sono relativi a idrogeno solforato, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, toluene, mentre per le concentrazioni di diossina gli esami richiedono più ...

Singapore - Allarme per qualità dell’aria dopo gli incendi in Indonesia : tra 7 giorni il Gp di F1 : L’agenzia ambientale del Singapore (National environment agency, Nea) ha certificato, per la prima volta negli ultimi tre anni, “malsana” la qualità dell’aria sul territorio nazionale. L’organismo, che ha riportato una pericolosa concentrazione di particelle pm 2,5, ha invitato la popolazione a “ridurre o portare al minimo l’esercizio fisico all’aperto“, specialmente se “prolungato e ...

Gli esperti lanciano l’Allarme : cocktail di inquinanti nei delfini del Canale della Manica minaccia la rara specie “Bottlenose” : I delfini ‘Bottlenose’ nel Canale della Manica ospitano sulla loro pelle e nel loro grasso un “cocktail tossico” di sostanze inquinanti, alcune delle quali vietate da decenni, che potrebbero danneggiare la salute e la riproduzione di questi rari mammiferi marini. A lanciare l’allarme sono i ricercatori dell’Università di Liegi in un articolo pubblicato su Scientific Reports. La Manica ospita una delle ultime ...

È Allarme : "Nel 2100 i musulmani saranno metà della popolazione italiana" : Franco Grilli FareFuturo lancia l'allarme: il 78% dei migranti è musulmano. E loro fanno il doppio dei figli rispetto agli italiani Oggi, i musulmani residenti in Italia sono 1,58 milioni, ma nel 2100 potranno diventare la metà della popolazione totale italiana. A sostenerlo, lanciando l'allarme demografico, è il "Primo rapporto sull'islamizzazione d'Europa" curato dalla Fondazione FareFuturo. Un report, realizzato con il supporto ...

I campanelli d’Allarme della tiroide : sintomi e cause di ipotiroidismo - ipertiroidismo e gozzo : La tiroide è una ghiandola presente alla base del collo responsabile di produrre fondamentali ormoni che influenzano molti dei processi che avvengono nel nostro organismo, dall’attività nervosa al metabolismo, dalla circolazione alla digestione: sono sempre più diffusi i disturbi o malattie della tiroide, ed i più comuni sono l’ipotiroidismo, l’ipertiroidismo. Nel primo caso, la tiroide non produce la quantità sufficiente di ...