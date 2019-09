Sigarette elettroniche | si dimette il ceo di Juul | la start-up Usa travolta dalle

Si è dimesso l’amministratore delegato di Juul - la grande azienda di Sigarette elettroniche : Kevin Burns, il CEO di Juul Labs, una delle più grandi aziende di sigarette elettroniche, si è dimesso a causa delle recenti difficoltà dell’azienda, dovute a misteriosi malesseri che hanno colpito centinaia di persone negli Stati Uniti e che sono

Il Massachusetts vieterà la vendita di Sigarette elettroniche per 4 mesi : Lo stato americano del Massachusetts vieterà per quattro mesi per la vendita di sigarette elettroniche, dopo i misteriosi malesseri che hanno causato in tutto il mondo negli ultimi mesi: al momento i casi confermati sono più d 530, in 38

Come è stato scoperto il problema con le Sigarette elettroniche : Un caso in particolare in Wisconsin ha fatto unire i puntini ai medici, ma rimangono ancora moltissimi dubbi

Sigarette elettroniche : vietate anche a New York. Ma sono davvero dannose? : Dopo il Michigan, via le Sigarette elettroniche aromatizzate anche dagli scaffali dello Stato di New York. La decisione, che entra in vigore subito (i venditori hanno due settimane di tempo per rimuovere i prodotti), è stata assunta dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore dem Andrew Cuomo, dopo i sei decessi e oltre casi di 400 persone colpite da malattie polmonari su cui gli investigatori stanno ancora indagando. Le ...

L’India ha detto che vieterà le Sigarette elettroniche : L’India ha detto che vieterà le sigarette elettroniche dopo i misteriosi malesseri che hanno causato in tutto il mondo negli ultimi tempi. Per lo stesso motivo erano state proibite anche nello Stato di New York mentre il presidente degli Stati

I siti di e-commerce cinesi hanno interrotto le vendite di Sigarette elettroniche Juul : A pochi giorni dal loro arrivo sul mercato cinese, i prodotti di Juul Labs, una delle più grandi aziende di sigarette elettroniche, non sono più disponibili all’acquisto sui siti di e-commerce. Un portavoce di Juul ha detto che l’azienda americana

Sigarette elettroniche - è allerta negli Usa : 7 morti - “livelli pericolosi di una sostanza cancerogena”. Evitare gli acquisti online o fuori dall’Ue : E’ allerta negli Stati Uniti dove si sono verificati 7 decessi a causa delle Sigarette elettroniche. Quale la reale causa della morte? Si indaga, nonostante gli esperti specifichino che nell’Unione Europea la vendita delle e-cig è regolamentata da leggi ben precise che tutelano i consumatori riducendo al minimo i rischi. I casi in cui le Sigarette elettroniche possono risultare letali sono infatti legate a un erroneo o illecito ...

Negli Stati Uniti una settima persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di Sigarette elettroniche : Negli Stati Uniti una settima persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di sigarette elettroniche: si tratta di un uomo di 40 anni e secondo quanto dichiarato da un funzionario della sanità pubblica aveva «una grave lesione

Sigarette elettroniche - dopo morti e intossicazioni facciamo chiarezza : fanno davvero male o sono migliori delle tradizionali? : Negli USA è guerra aperta alle Sigarette elettroniche aromatizzare. Ma qual è il motivo e quali sono gli interessi che ci sono dietro? Partiamo, innanzitutto, dalle Sigarette incriminate: la frutta, la crema, la gomma da masticare e tanti altri aromi accattivanti sono le ultime tendenze del mercato, ma a quanto pare sono proprio gli aromi ad essere sul banco degli imputati e non le Sigarette stesse. Queste ultime comportano un rischio nettamente ...

Iss : nessun piano su un'eventuale stretta alle Sigarette elettroniche : L'Istituto Superiore di Sanità interviene dopo notizie di stampa. Intanto lo stato di New York invita le autorità sanitarie a vietare quelle aromatizzate, eccetto quelle al tabacco e al mentolo

Sigarette elettroniche : “I comuni prodotti da svapo non hanno nulla a che vedere con i prodotti del mercato nero USA” : In riferimento alle notizie che giungono dagli Stati Uniti d’America, ecco la nota rilasciata oggi dal prof. Riccardo Polosa, direttore del CoEHAR Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da fumo dell’Università degli Studi di Catania. “I comuni prodotti da svapo utilizzati dai fumatori per smettere di fumare non hanno nulla a che vedere con i prodotti presenti sul mercato nero statunitense e che stanno causando un serio problema di ...