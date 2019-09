Rider | perché con il dl Imprese i guadagni potrebbero essere quasi dimezzati

Perché la legge Di Maio sul food delivery non soddisfa i Rider : (foto: Claudio Furlan/LaPresse) È passato ormai più di un anno dall’insediamento del governo Lega-Movimento 5 stelle, e quella che doveva essere una priorità per la componente pentastellata della maggioranza, ovvero garantire maggiori tutele agli oltre 10mila rider italiani e ad altre categorie simili, potrebbe essere arrivata in porto. L’esecutivo sembra aver trovato un accordo su una proposta di legge per i contratti dei lavoratori della ...