Overtourism | 15 ricette per salvarsi dal «troppo turismo»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Introduzione ecotassa per i biglietti aereiAmpliamento delle reti ferroviarieAumento della tassa di soggiornoSviluppo di maggiore consapevolezza socialeMaggiori regolamentazioni per gli affitti brevi nei centri storiciMaggiori regolamentazioni per gli esercizi commerciali nei centri storici. Maggiori limitazioni agli ingressi via terraMaggiori limitazioni agli ingressi via marePromozione di mete alternativeNon cedere a logiche invasive di businessDestagionalizzazione più efficaceMiglior gestione del paradosso dei riconoscimentiRidimensionamento dei travel bloggerMaggiore attenzione alle minoranze, alle nicchie di mercato e alle idee greenSanzioni più pesanti per i turisti che infrangono regole su alcool, rumore e decoroÈ arrivato un po’ come una sindrome da rigetto e una scelta di protesta, tipo il tofu dopo decenni di abbuffate di cibo industriale. È così che l’, grazie ...