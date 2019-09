Israele | il presidente Rivlin affida a Benyamin Netanyahu la formazione del nuovo governo

In Israele va in scena la "politica del pallottoliere". L'ultima mediazione del Presidente : Cinquantasette a cinquantacinque. No, cinquantaquattro a cinquantacinque... La “politica del pallottoliere” impazza in Israele nei giorni, cruciali e tempestosi, delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Se si tiene conto delle indicazioni fornite al Presidente Reuven Rivlin dai leader dei partiti rappresentati alla Knesset, il capo di Kahol Lavan (Blu e Bianco) Benny Gantz dovrebbe contare su 57 ...