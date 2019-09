Il Torino rinnova la partnership con Pasta Berruto

Torino - rinnovata la partnership con Acqua Mia : Importante accordo commerciale in casa Torino, che punta a qualificarsi alla fase a gironi di Europa League. Acqua MIA, il brand di Acqua minerale appartenente al Gruppo Fonti di Vinadio, leader nazionale di mercato con il marchio Sant’Anna, sarà infatti ancora al fianco dei granata per tutta la stagione 2019-2020 in qualità di “Acqua Ufficiale”. […] L'articolo Torino, rinnovata la partnership con Acqua Mia è stato realizzato ...