Per Fioramonti ecologia e ambiente devono diventare materie scolastiche

Fonte : agi

(Di martedì 24 settembre 2019) “Se fossi un sovranista mi batterei per promuovere le spremute italiane e il panino al prosciutto, non per sostenere le multinazionali delle bevande gasate”. In un'intervista a La Stampa il neoministro dell'Istruzione Lorenzosostiene che l'e l'”. E in questo quadro rientra anche il discorso su una giusta forma di alimentazione. Tanto che il ministro aggiunge che “in Italia il business delle merendine fattura miliardi. Non è un caso che l'uomo più ricco del Paese sia un produttore di merendine. Quello che a me preme è proteggere il futuro dei nostri ragazzi”. Quanto alla tassa proposta e al rischio che vi debba rinunciare, vista un po' la sollevazione, anche da parte del suo capo politico Luigi Di Maio, il titolare del dicastero di viale Trastevere afferma che nel governo è “in corso un giusto dibattito sulle proposte da ...

