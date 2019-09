Milan a terra | con Torino già vietato sbagliare

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 24 settembre 2019) E' la settimana della verita' per Marco Giampaolo e il. La societa' fa quadrato attorno al gruppo - a cui chiede di piu', pur riconoscendone l'impegno - ma la trasferta al Grandedi giovedi' e la successiva gara di domenica sera contro la Fiorentina dell'ex Montella diranno molto sul destino del tecnico, a cui la dirigenza ha intanto pero' garantito ''massimo supporto'' per cercare di invertire presto la rotta. Fiducia si', ma non fiducia illimitata nel tempo. Gia' prima della pausa per le nazionali di ottobre, Boban - che non ha mai negato il desiderio di vedere in campo i nuovi arrivati - vuole constatare un netto miglioramento, soprattutto nelle prestazioni, il vero elemento sconcertanti di questo avvio di stagione: ilinfatti e' la squadra dell'intera Serie A che ha realizzato meno tiri nello specchio della porta avversario, appena 9 in 4 gare, ed e' il peggior ...

LucaParry85 : oltre a messi a milano per firmare con il milan c'è pure guardiola e klopp che hanno deciso di unirsi per allenare… - Milan_A_Vita : Volete il mio parere su Suso? Secondo me non gioca bene perché sta cominciando a mancargli la terra sotto i piedi.… -