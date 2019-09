Lombardia | via libera bilancio consolidato 2018 Regione 2

Lombardia : via libera bilancio consolidato 2018 Regione (3) : (AdnKronos) - La mozione sottolinea che nel 2018 in Lombardia sono state eseguiti più di 4000 interventi (828 trapianti d’organi e 3416 innesti di tessuto) ed evidenzia come sia importante sensibilizzare la società civile sull’importanza di esprimersi in vita in merito alla donazione. L’inizio dei l

Lombardia : via libera bilancio consolidato 2018 Regione : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Via libera al bilancio consolidato 2018 da parte di Regione Lombardia con 39 voti a favore e 29 contrari. Regione Lombardia e le sue società controllate e partecipate evidenziano un utile di 636,1 milioni di euro. Di questi 560 milioni sono riconducibili a Regione Lomba

Allerta Meteo Lombardia - rischio pioggia a Milano : al via il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Maltempo previsto in Lombardia e in particolare nel capoluogo. C’è infatti il rischio di forti temporali su Milano per questo il Comune ha diramato un’Allerta Meteo ed ha attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Dalle 14 di oggi l’amministrazione comunale di Milano ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione fa ...

Maltempo : Regione Lombardia invia richiesta stato di emergenza (2) : (AdnKronos) - Regione Lombardia è intervenuta su tutte le situazioni con il sistema di Protezione civile allertando e coinvolgendo centinaia di volontari e numerosi mezzi e attrezzature. "Stiamo ultimando la ricognizione preliminare dei danni, effettuata dagli enti locali mediante il sistema regiona

Maltempo : Regione Lombardia invia richiesta stato di emergenza : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia ha formalizzato oggi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a meno di dieci giorni dall'ultimo evento calamitoso, la richiesta dello stato di emergenza per il Maltempo che ha colpito il territorio della Lombardia negli ultimi giorni del mese di l

Vino : al via la vendemmia in Lombardia - -20% per il clima pazzo : Con un ritardo di circa 10 giorni rispetto al solito, parte la vendemmia in Lombardia: secondo le previsioni farà registrare a livello regionale un calo medio nei raccolti di circa il 20% rispetto allo scorso anno, anche a causa del clima pazzo. E’ quanto afferma la Coldiretti Lombardia in occasione del distacco dei primi grappoli di uva in Franciacorta. Nei prossimi giorni le operazioni entreranno nel vivo anche in Oltrepo’ Pavese, ...

Maltempo Lombardia : riapre il passo del Gavia : riapre il passo del Gavia, chiuso ieri a causa della frana del Ruinon, che minacciava la strada. A seguito di sopralluogo del geologo Nicola Casagli, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze che è Centro di competenza per le frane del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, è stato autorizzato il traffico automobilistico dalle 7 alle 21 del tratto chiuso fra San Antonio e Santa Caterina. L'articolo ...

Maltempo Lombardia : torrente in piena spazza via ponte in Valcamonica : Una violenta ondata di Maltempo ieri sera ha spazzato via un ponte in Vallecamonica: la piena del torrente Ble ha provocato frane, voragini nell’asfalto e sulla pista ciclabile. Duramente colpita la zona tra Ono e Cerveno (Brescia) dove la strada intercomunale è chiusa. La piena del Ble ha fatto crollare e trascinato a valle un ponte di 12 metri. I detriti sono arrivati fino al fiume Oglio. Sul posto Vigili del fuoco e forze ...

Maltempo Lombardia : ripresi diversi collegamenti ferroviari : Sta gradualmente ritornando alla normalità il traffico ferroviario su alcune linee della Lombardia dove la circolazione era stata interrotta per danni agli impianti o rami e alberi caduti sui binari per il Maltempo.. Le Ferrovie (Rfi ha lavorato con 40 tecnici per la ripresa del servizio ferroviario) in una nota hanno spiegato che sulla linea convenzionale Milano – Brescia la circolazione è ripresa alle 20.50 sul binario in direzione sud e ...