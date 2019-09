Inter | uno scout nerazzurro dovrebbe essere al Rigamonti per assistere a Brescia-Juventus

Bruno Vespa - procedimento disciplinare per l’Intervista a Lucia Panigalli. L’ad Rai Salini : «Condivido la contrarietà - faremo chiarezza sulla vicenda» : Bruno Vespa e Lucia Panigalli - Porta a Porta L’intervista di Bruno Vespa a Porta a Porta, nella puntata di martedì 17 settembre, a Lucia Panigalli, vittima di violenze da parte dell’ex compagno, è diventata un caso dopo le dure parole della donna, che ha dichiarato di voler prendere le distanze dal giornalista e conduttore e da quanto andato in onda su Rai 1. Una polemica che ha scaturito forti reazioni, nonché la presa di posizione ...

Bufera contro Bruno Vespa per l'Intervista a Lucia Panigalli - vittima di violenza : “Lei è fortunata, perché è sopravvissuta. Tante donne vengono uccise”. Polemica per l’intervista fatta martedì sera da Bruno Vespa a Lucia Panigalli, sopravvissuta a un tentativo di omicidio da parte dell’ex compagno nel 2010 e ora sotto scorta. Pubblico, associazioni e utenti social hanno criticato le frasi e i toni utilizzati durante la trasmissione.VIDEO - “Se avesse voluto ucciderla, ...

Bruno Vespa e l’Intervista a Lucia Panigalli - uno tsunami dei peggiori pregiudizi sulla violenza contro le donne : Il patriarca allarga le braccia con benevolenza e parla con accondiscendenza alla donna che gli è seduta di fronte. Sorride e sembra quasi sul punto di dirle “tranquilla, sciocchina” così come sembra non ascoltarla neppure, centrato su ciò che ha da dire. Il patriarca sta assiso su un cumulo di detriti e residui di una cultura che fonda il dominio maschile e sussurra al suo orecchio stereotipi, pregiudizi, luoghi comuni sulle donne, ...

Casting per un film Internazionale di Bruno Dumont e una web serie di Verardi Produzioni : In queste settimane vi sono diverse opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. In particolare per realizzare un nuovo film diretto da Bruno Dumont sono in corso delle selezioni di attori, attrici e comparse, di varie età e etnie. Sono inoltre ancora aperti i Casting per la ricerca di alcuni ruoli principali e di figuranti vari per la realizzazione di alcuni episodi di una web serie diretta da Livio Marsico e prodotta da Verardi ...

"Toni intollerabili" : bufera su Bruno Vespa per l'Intervista alla donna vittima di violenza : Le frasi e i toni utilizzati dal conduttore di 'Porta a Porta' nella conversazione con Lucia Panigalli, sopravvissuta a un...

Inter – Botte da orbi in Curva Nord - Caravita : “Nessuna faida Interna - è stato uno scontro personale” : Una rissa scoppiata in Curva Nord durante Inter-Udinese. Poi la smentita attraverso un post dei diretti Interessati. Ancora poco chiara la vicenda che ha visti coinvolti Vittorio Baiocchi e Franco Caravita. I due sarebbero venuti alle mani per un coro che la Curva ha dedicato al primo, coinvolto in passato in vicende giudiziarie. La cosa non sarebbe andata giù a molti tifosi dell’Inter tra i quali Caravita, che avrebbe assestato un ...

Asco - in Corsica la storia del ‘villaggio dei giusti’ che non consegnò nessuno degli 86 ebrei Internati (con la ‘tolleranza’ dei soldati italiani) : Nel maggio 1943, per ordine delle autorità fasciste, 86 ebrei vennero arrestati e internati nella scuola di Asco, borgo tra i monti della Corsica, in attesa di essere deportati verso i campi di sterminio della Germania nazista. È una delle tante storie ‘dimenticate’ dell’occupazione italiana dell’Isola che portò avanti il regime fascista dal 1940 all’8 settembre 1943. Se però dal campo di concentramento di Asco nessun ebreo venne realmente ...

Inter-Udinese - Conte mette le cose in chiaro : “sento troppe fesserie - qui nessuno ci regala niente” : L’allenatore dell’Inter ha parlato al termine della vittoria sull’Udinese, mettendo in chiaro come la strada da percorrere sia ancora lunga Tre partite e tre vittorie in questa Serie A, l’Inter ha cominciato alla grande la stagione, issandosi in testa alla classifica e superando la Juventus dopo il pareggio di oggi. Claudio Grassi/LaPresse Una situazione positiva che non deve comunque distogliere la squadra dai ...

Inter-Udinese - Candreva stuzzica De Paul e si becca uno schiaffo in faccia : espulso l’argentino [VIDEO] : Episodio singolare nel primo tempo del match tra Inter e Udinese, Candreva stuzzica De Paul che gli rifila uno schiaffo in faccia, ricevendo così il cartellino rosso Brutto gesto di Rodrigo De Paul nel primo tempo del match tra Inter e Udinese, l’argentino infatti si becca il cartellino rosso per uno schiaffo in faccia a Candreva. L’esterno nerazzurro prima provoca il proprio avversario mettendogli un dito in faccia, per poi ...

Deianira Marzano attacca Alberto Mezzetti : 'Nessuno parla di te - sei poco Interessante' : Alberto Mezzetti è tornato all'attacco e si è scagliato nuovamente contro Barbara D'Urso. Come si sa, tra i due i rapporti non sono più sereni da quando l'ex gieffino ha trionfato al Grande Fratello 2018 e aveva ammesso persino di essere interessato alla conduttrice partenopea, tant'è che aveva iniziato a corteggiarla insistentemente. Ora però tutto è cambiato e l'ex gieffino ha accusato duramente la D'Urso di "tagliarlo fuori" dalle sue ...

Inter-Udinese - Tudor : “Non dobbiamo andare a Milano e subire. Lukaku pericolo numero uno? Non è il solo” : “L’Inter ha grandi giocatori, che costano tanto. Ma non dobbiamo andare a Milano e subire”. Igor Tudor, allenatore dell’Udinese si aspetta una partita coraggiosa dai suoi, nonostante sia consapevole della forza dell’avversaria, guidata tra l’altro da un suo ex compagno, Antonio Conte: “Conte è uno degli allenatori più forti al mondo, come lo stadio di Milano uno dei più belli. Lukaku non è ...

Intervista a Bergoglio : “Mi chiamano comunista ma parlo come Papa Wojtyla. Non ho paura di uno scisma” : Il Pontefice di ritorno dal viaggio in Africa commenta le critiche degli ambienti conservatori Usa: «Abbiamo tante scuole di rigidità dentro la Chiesa, ma non sono vie cristiane e finiranno male»

Superbike - risultato gara-2 GP Portogallo 2019 : Bautista Interrompe il digiuno di tre mesi e torna al successo davanti a Rea : Si interrompe il periodo nero di Alvaro Bautista, che si impone d’autorità in gara-2 del GP del Portogallo 2019 di Superbike, sfruttando finalmente al meglio la potenza in rettilineo del suo motore Ducati e conquistando la quindicesima vittoria in stagione, la prima da Jerez, tre mesi fa. Lo spagnolo supera il dolore alla spalla e riesce a spuntarla in un duello con il rivale Jonathan Rea, che si è riacceso inaspettatamente ...

Superbike - risultato gara-2 GP Portogallo 2019 : Bautista Interrompe il digiuno di tre mesi e torna al successo davanti a Rea : Si interrompe il periodo nero di Alvaro Bautista che si impone d’autorità in gara-2 del GP del Portogallo 2019 di Superbike, sfruttando finalmente al meglio la potenza in rettilineo del suo motore Ducati e conquistando la quindicesima vittoria in stagione, la prima da Jerez tre mesi fa. Lo spagnolo supera il dolore alla spalla e riesce a spuntarla in un duello con il rivale Jonathan Rea che si è riacceso inaspettatamente nell’ultimo ...