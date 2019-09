I nubifragi oggi sono ‘eccezionali veramente’? Dipende | non è sempre e solo malafede

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) L’autunno è arrivato, per ora, in sordina. Assieme al tradizionale, furioso dibattito sulla legge finanziaria, arriverà anche una gragnuola di eventi meteo che i media – sulla base delle interviste di politici, burocrati, tecnici, scienziati e varia umanità – battezzeranno come ultracentennali? La probabilità che non accada, miracolati dallo stellone nazionale, non è elevata. E voglio subito evitare malintesi: la fortuna va comunque coltivata e rispettata. In estate è già accaduto che qualche acquazzone particolarmente violento sia stato battezzato quale evento del tutto imprevedibile, poiché caratterizzato da frequenze centenarie o millenarie, sorvolando sulla circostanza che lo stesso argomento era stato usato per l’alluvione dell’estate precedente nel comune limitrofo. Anche se il futuro non è mai quello di una volta, in Italia il dissesto idrogeologico fa ...