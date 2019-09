Chieti | pausa bagno negata | azienda deve risarcire l’operaio che si urinò addosso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) A febbraio 2017 gli era stato impedito di andare ale così si era fatto la pipì, riuscendo ad andare nello spogliatoio a cambiarsi solo due ore dopo. Ora quell’operaio ha diritto a un risarcimento di 5mila euro per danni all’immagine. A deciderlo il giudice del lavoro di Lanciano, Cristina Di Stefano, che ha condannato l’in cui lavorava l’uomo, la Sevel S.p.a di Atessa, in provincia di. La società automobilistica italo-francese che produce anche il Ducato, dovrà pagare anche le spese di giudizio. Il fatto, come si legge nella ricostruzione della sentenza, è avvenuto alle 16,45 del 7 febbraio 2017. Il lavoratore a quell’ora ha azionato la prima volta il dispositivo di chiamata-emergenza per potersi allontanare dalla postazione, senza che nessun team leader andasse nella sua postazione.“ha dunque azionato il ...

