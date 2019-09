Whirlpool | Fico | ‘Tutti uniti per salvaguardare operai’

Fonte : calcioweb.eu

Napoli, 23 set. (AdnKronos) – Sulla vertenza Whirlpool "si deve fare qualcosa, si sta facendo qualcosa, tutti dobbiamo essere uniti affinché tutti gli operai siano salvaguardati". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, al Palazzo delle arti di Napoli per visitare la Sala della Memoria che ospita la Citroen Mehari di Giancarlo Siani. Parlando della manifestazione di oggi dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine, Fico ha definito "giusta la loro manifestazione e la loro lotta. Io gli sono vicino - ha aggiunto – e tutti i ministri, i Ministeri e il presidente del Consiglio dovranno fare lo sforzo massimo che stanno già facendo per risolvere il problema".

