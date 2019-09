Omessa dichiarazione | i controlli automatici AdE sufficienti a provare il reato

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) PerildiIva è sufficiente l'invio della comunicazione di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate ai contribuente - debitore. Questo in quanto, di regola, tale comunicazione è basata sueffettuati dalla stessa amministrazione finanziaria. Questa, in estrema sintesi, è la conclusione a cui è giunta la III Sezione Penale della Corte di Cassazione nella Sentenza n° 38475/2019 depositata in Cancelleria lo scorso 17 settembre. I fatti che hanno portato al giudizio della Corte Il Supremo Collegio si è trovato a giudicare il ricorso presentato da un imprenditore marchigiano che sia in primo grado che in appello era stato condannato per ildiIva per l'anno di imposta 2011 e consumato alla data del 27 dicembre 2012. L'imprenditore avrebbe evaso la considerevole somma di più di 319.000 euro ed era stato ...

